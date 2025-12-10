În prezent, normalitatea la CS alPHa Prahova înseamnă acces rapid și transparent la servicii medicale de specialitate, organizare clară și proceduri aplicate unitar – elemente care asigură siguranța și continuitatea pregătirii sportive.

Clubul anunță consolidarea unui sistem medical complet, modern și perfect aliniat cerințelor sportului de performanță. Prin acest mecanism intern, fiecare sportiv beneficiază de un traseu medical bine definit, de la evaluare și diagnostic până la tratament și recuperare, fără sincope și fără întârzieri inutile.

Noua procedură medicală reprezintă o componentă esențială în strategia clubului, având ca obiectiv principal protejarea sănătății sportivelor și susținerea continuității în pregătirea de performanță.

Serviciile oferite în prezent includ:

⁠ ⁠Asigurări medicale complete, adaptate realităților sportive și riscurilor specifice fiecărei discipline.

⁠ ⁠Investigații imagistice rapide – inclusiv RMN-uri efectuate fără perioade de așteptare.

⁠ ⁠Programe personalizate de fizio-kinetoterapie, accesibile imediat după intervenție sau diagnostic.

⁠ ⁠Acces direct la specialiști, conform procedurii interne, astfel încât sportivul să primească suport medical în timp util.

Conducerea CS alPHa Prahova subliniază că actualul sistem medical reflectă un angajament ferm pentru profesionalism, grijă și responsabilitate. Nu vorbim despre o inițiativă punctuală, ci despre un proces așezat, construit în timp, prin parteneriate, protocoale și decizii orientate spre viitor.

Rezultatul? Un mediu în care sportivul este protejat, ascultat și asistat în mod real — nu doar în teorie.

*Ce spun sportivele

Implementarea acestui mecanism medical nu rămâne doar la nivel de procedură; este simțită direct de jucătoare. Iată câteva mărturii care confirmă funcționalitatea și impactul sistemului:

Mădălina Zamfirescu: „Spre surprinderea mea, RMN-ul a fost făcut mai repede decât credeam. Faptul că am fost prima a întârziat puțin începerea recuperării, dar am înțeles situația. Nu m-am simțit dată la o parte nici o secundă și am simțit suport moral real, fără presiunea de a reveni înainte de vreme.”

Anamaria Dumitrașcu: „Doresc să mulțumesc clubului pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovadă. M-au îndrumat imediat spre soluția optimă pentru problema mea la umăr, ceea ce a făcut diferența în procesul meu de recuperare.”

Diana Andrița:„Din punctul meu de vedere ați fost foarte prompți. Sunt mulțumită de rapiditatea cu care s-au rezolvat lucrurile.”

Andreea Coman: „Clubul a fost extrem de prompt și m-a sprijinit constant pe tot parcursul recuperării. M-am simțit susținută și înțeleasă.”

Andra Georgescu: „Clubul a fost foarte înțelegător și m-a sprijinit pe tot parcursul accidentării. Apreciez implicarea și sprijinul oferit înainte și după operație. Mă ajută enorm să știu că sunt înconjurată de oameni care își doresc recuperarea mea completă.”

*Un model necesar în sportul românesc

CS alPHa Prahova a demonstrat că responsabilitatea față de sportivi nu este un cost, ci o investiție — una care nu doar protejează, ci construiește încredere, fidelitate și performanță pe termen lung.

Acest model medical nu este un privilegiu, ci un standard. Unul care ar trebui replicat la nivel național.