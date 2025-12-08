Recent, Sala Europa a Consiliului Județean Prahova a găzduit o nouă ediție a proiectului „Spirit de Campion Educat”, inițiativă educațională marca CS alPHa Prahova, care pune în centrul performanței sportive dezvoltarea personală, echilibrul emoțional și formarea unor caractere puternice.

Ediția cu numărul trei a adus în fața sportivelor unul dintre cele mai importante nume din istoria sportului mondial: Elisabeta Lipă, multiplă campioană olimpică și mondială, considerată cea mai medaliată canotoare din lume.

Prezența Elisabetei Lipă a oferit o experiență profundă, dincolo de dimensiunea sportivă. Cu modestie și forță interioară, invitatul special a vorbit despre sacrificiu, disciplină, principii, echilibru și curaj – valori care au definit întreaga sa carieră și pe care le consideră fundamentul oricărui drum spre excelență. Discursul său a fost primit cu admirație și emoție de sportive, antrenori și invitați, transformând evenimentul într-o lecție de viață care depășește limitele unei simple experiențe sportive.

Programul a inclus și sesiunile tematice ale celor trei specialiști permanenți ai proiectului: Irina Vișan, nutriționist, care a lucrat diferențiat cu sportivele pe obiective de compoziție corporală și menținere, punând accent pe alimentația adaptată ciclului menstrual și impactul acesteia asupra performanței; Mădălina Bordian, mental coach, care a abordat teme fundamentale precum comunicarea eficientă, încrederea în sine, coeziunea de grup și stabilirea unor obiective SMART, elemente esențiale pentru parcursul unei echipe în dezvoltare; Monica Marin, speaker și coach, care a ghidat sportivele într-un proces de introspecție și exprimare personală, invitându-le să își înțeleagă povestea, să își identifice valorile și să transforme vulnerabilitatea în forță. Ediția a 3-a a proiectului „Spirit de Campion Educat” a reconfirmat direcția strategică a CS alPHa Prahova: performanța se construiește prin educație, iar educația are nevoie de modele reale. ”Nu antrenăm doar sportivi, ci oameni. Ne dorim să formăm caractere puternice, capabile să înțeleagă ce înseamnă responsabilitatea, munca, disciplina și apartenența. Acești pași sunt mai importanți decât orice rezultat de moment”, au transmis reprezentanții clubului. Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Județean Prahova și marchează încă un pas în consolidarea unei culturi sportive moderne, în care sănătatea emoțională, nutriția, mindset-ul și comunicarea devin părți integrante din pregătirea de performanță.