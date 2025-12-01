Reluarea furnizãrii este estimată după 72 de ore de la încetarea precipitațiilor

N. Dumitrescu

Situația de criză cu care se confruntă, în ultimele zile, mai multe localități din Prahova, din cauza sistării complete a apei potabile, urmare a turbidității crescute de la Barajul Paltinu, afectate fiind zeci de mii de persoane, se pare că va mai continua. Inițial, Exploatarea Sistem Zonal (ESZ) Prahova a anunțat întreruperea furnizării în data de 28.11.2025, ora 15:30, pentru aproximativ 24 de ore, în localitățile alimentate din Stația de Tratare Voila: Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești (parțial), Vărbilău și Aluniș. Sâmbătă, autoritățile au anunțat că situația din localitățile afectate este provocată de nivelul scăzut al apei în Barajul Paltinu, determinat de pregătirile în vederea unor lucrări hidrotehnice la baraj și de o cantitate mare de aluviuni provenite din râul care alimentează sistemul ESZ Prahova, ca urmare a Codului Portocaliu de fenomene hidrologice, context în care au fost înregistrate creșteri de debite cu turbiditate foarte mare în condițiile unor niveluri scăzute în acumularea Paltinu necesare pentru reparațiile la golirea de fund, iar valorile înregistrate ale turbidității nu permit tratarea corespunzatoare a apei. Ca urmare, cumularea acestor factori a generat un nivel de turbiditate peste limite, afectând calitatea apei brute ce trebuie tratată în vederea potabilizării apei. Au urmat o serie de ședințe în vederea rezolvării situației, numai că situația de criză este departe de a fi rezolvată, așa cum au dat de înțeles inclusiv reprezentanții mai multor instituții publice. Astfel, ieri, prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, prin intermediul unui anunț, precizând că a mai avut mai multe ședințe de lucru, a concluzionat:”Reprezentanții Apelor Române și cei ai Hidroelectrica au realizat schimbarea filtrelor la Barajul Paltinu, iar în acest moment (n.n. – ieri la prânz) a început uzinarea cu un debit de cca 2m3/s, urmând ca în funcție de nivelul de turbiditate să se analizeze posibilitatea de a trata apa. Reprezentanții instituțiilor convocate la sediul Prefecturii lucrează pentru a identifica soluții tehnice, în scopul asigurării unui debit minim și a calității corespunzătoare a apei brute care să permită tratarea apei în vederea reluării alimentării cu apă potabilă în localitățile afectate. S-a solicitat operatorului regional Hidro Prahova să asigure distribuția cu apă potabilă din surse alternative, până la reluarea alimentării cu apă potabilă. Având în vedere situația meteo, creșterea turbidității și volumul mic de apă din lacul de acumulare Paltinu, specialiștii estimează, pe baza datelor cunoscute la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile se poate face după un interval minimum de 72 ore de la încetarea precipitațiilor și în condițiile scăderii turbidității pentru a se putea trata apa în Stația de Tratare Voila”. De asemenea, tot ieri, și reprezentanții de la Apele Române au precizat că, având în vedere situația critică, urmare a precipitațiilor din ultimele zile, se estimează că reluarea apei potabile în localitățile afectate se poate face tot după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, importantă fiind însă scăderea turbidității de la barajul Paltinu. ”Apele Române solicită autorităților din județ să țină cont și de recomandarea noastră, aceea de declarare a unei situații de ugență care să permită aprobarea distribuirii apei în scop menajer în localitățile afectate, până când aceasta va putea fi furnizată în parametri optimi de potabilitate”, au mai menționat, ieri, cei de la Apele Române. De precizat că, până ieri la ora prânzului, Instituția Prefectului nu anunțase că va da curs acestei solicitări. În schimb, primarul municipiului Câmpina, Irina Nistor, ieri, printr-un mesaj făcut public, i-a solicitat ministrului Mediului, Diana Buzoianu, să vină personal la Câmpina, având în vedere că este pentru prima dată când câmpinenii nu au apă potabilă mai multe zile la rând. De altfel, sâmbătă seara, aceasta a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, fiind dispuse mai multe măsuri, printre care asigurarea apei menajere (nepotabilă) pentru spitale, centre de îngrijire, centre aparținând Direcției pentru Protecția Copilului etc., prin utilizarea cisternei Serei Primăriei, suplimentarea containerelor cu apă potabilă deja amplasate în municipiu, în colaborare cu Hidro Prahova. De asemenea, dacă situația nu va fi rezolvată, a fost luată în calcul și posibila sistare a cursurilor în unitățile de învățământ pentru ziua de marți, 2 decembrie.

Ieri, puțin după ora 13.00, prefectul județului Prahova a anunțat că urma să fie convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova, în cadrul căruia să se decidă înaintarea unui solicitări către Guvern privind furnizarea de apă din rezervele statului către localitățile prahovene afectate de criza apei potabile. În baza acestei solicitări, ulterior urma să fie convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgență.