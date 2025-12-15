V. S.

Două săptămâni au stat fără apă potabilă la rețea peste 100.000 de locuitori ai județului Prahova, după întreruperea cauzată de problemele de la barajul Paltinu. O situație nemaiîntâlnită, provocată de o serie de decizii discutabile, care au condus la blocajul de la acumularea Paltinu, a lăsat fără apă la robinet oamenii din mai multe localități prahovene.

La mijlocul săptămânii trecute, după intervențiile la avarii și verificările fizico-chimice și bacteriologice, apa potabilă a început din nou să curgă. Mai întâi în Băicoi (mai puțin în clădirea spitalului, unde alimentarea cu apă potabilă a fost reluată o zi mai târziu), Bănești, Brebu, Telega, Florești și Breaza. Ulterior, pe 12 decembrie, rezultatele transmise de DSP Prahova au confirmat că apa este potabilă și în Câmpina, Poiana Câmpina, Cornu, Adunați și Filipeștii de Pădure. În aceste localități, apa poate fi folosită din nou pentru consum, fără restricții.

Pe de altă parte, în Aluniș, Vărbilău și Șotrile au fost prelevate alte probe suplimentare, fiind așteptate și aceste rezultate.

Între timp, președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, s-a întâlnit cu primarii localităților afectate de întreruperea alimentării cu apă. ”I-am invitat la Consiliul Județean pe primarii localităților afectate. Am discutat concret despre ce poate fi pus în funcțiune rapid și ce trebuie pregătit pentru anul viitor. Stocare, foraje, surse suplimentare, deviații, rețele de sprijin între localități. Fiecare are o variantă, iar împreună cu Hidro Prahova începem să le punem pe direcție tehnică, una câte una. Barajul Paltinu va intra din nou în lucrări anul viitor. Asta nu mai e o întrebare. Întrebarea este dacă populația va trece iar prin zile fără apă. Răspunsul meu este simplu. Nu. Vom pregăti tot ceea ce este necesar pentru ca această situație să nu se mai repete, indiferent de condiții. După stabilizarea totală a sistemului, voi continua discuțiile și cu celelalte localități din județ. Trebuie să știm unde există vulnerabilități și cum le acoperim înainte să conteze. Nu așteptăm următoarea criză. Lucrăm pentru ca ea să nu mai apară”, a declarat Virgiliu Nanu, după întâlnirea cu primarii.