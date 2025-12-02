Ultima rundă din Liga A Prahova a adus câteva neprezentări, aer de vacanță și un derby încheiat cu scorul de 2-1 pentru CS Cornu, care devine campioană de toamnă.

Iată rezultatele ultimei runde și clasamentul:

CS Cornu – CS Câmpina 2-1

CSO Boldești – CS Valea Călugărească 3-0

CS Brazi – CS Aricești 2-1

CSO Comarnic – Avântul Măneciu 3-0

Tineretul Gura Vitioarei – AFC Brebu 3-0

Partidele CS Mănești – CS Bucov și Progresul Drăgănești – CS Vărbilău nu s-au disputat, oaspeții anunțând că nu se prezintă (!), iar jocul Petrosport Ploiești – ACS Gherghița a fost amânat.