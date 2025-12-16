N.D.

Sâmbătă, 20 decembrie 2025, începând cu ora 19.00, Centrul Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion” a anunțat că va organiza Concertul extraordinar de Crăciun. Susținut de Corala „Ioan Cristu Danielescu” și invitații săi, evenimentul se va desfășura în Sala „Europa” a Palatului Administrativ din Ploiești.

Conform organizatorilor, la pupitrul dirijoral se vor afla maestrul prof. univ. dr. Valentin Gruescu, în calitate de prim-dirijor, și maestrul Cătălin Petru Ștefan, ca dirijor secund, iar pianistul, compozitorul și profesorul universitar Mihai Măniceanu va întregi atmosfera de sărbătoare.

”Alături de Corala „Ioan Cristu Danielescu”, îndrăgiții artiști Alexandra Velniciuc și Andrei Petruș vor crea o atmosferă caldă, plină de sensibilitate și frumos”, au mai menționat reprezentanții Centrului Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion”. Corala „Ioan Cristu Danielescu” s-a înființat în anul 1972, la momentul respectiv aflându-se sub patronajul Casei de Cultură a Sindicatelor din Ploieşti. De-a lungul timpului, acest ansamblu a fost condus de mai mulţi dirijori, respectiv Valeriu Manu, Ion Eremia, Gheorghe C. Ionescu, Florian Faur.

”Începând cu 1981, ansamblul a fost preluat de maestrul Nicolae Ghiţă, care pe parcursul a unsprezece ani i-a marcat pentru totdeauna pe membrii coralei prin profesionalismul său de excepţie şi extrema sa sensibilitate. În 1994, după decesul maestrului Nicolae Ghiţă, Corala „Ioan Cristu Danielescu” îl invită la pupitrul ei pe dirijorul, compozitorul și profesorul Valentin Gruescu, care a adus o nouă strălucire coralei, printr-o muncă performantă şi consecventă.

Începând cu anul 2014, Corala „Ioan Cristu Danielescu” activează sub patronajul Centrului Județean de Cultură Prahova, care înnobilează activitatea instituției noastre prin susținerea unor concerte de înaltă ținută artistică”, se precizează într-un comunicat al instituției, referitor la organizarea Concertului extraordinar de Crăciun, unde accesului publicului va fi liber.