Consiliul Uniunii Europene a aprobat vinerea trecută poziţia sa de negociere privind euro digital, susţinând un model care include atât utilizarea online, cât şi offline a monedei digitale, diferit de propunerile anterioare ale Parlamentului European, care puneau accent exclusiv pe funcţionarea offline.Potrivit noii poziţii a Consiliului UE, euro digital ar urma să fie emis public de Banca Centrală Europeană (BCE) şi să poată fi utilizat oricând şi oriunde, indiferent dacă utilizatorii sunt conectaţi la internet sau nu, relatează agenția Reuters, citată de News.ro și Hotnews. Raportorul Parlamentului European pentru euro digital, Fernando Navarrete, a pledat anterior pentru un model exclusiv offline, considerând că acesta ar proteja mai bine confidenţialitatea utilizatorilor şi rezilienţa monedei, cu banca centrală în rol de reglementator al sistemului. În varianta susţinută de Consiliu, tranzacţiile online ar fi procesate imediat prin registrul BCE sau prin intermediari autorizaţi, în timp ce tranzacţiile offline ar putea fi înregistrate local şi sincronizate ulterior cu registrul central atunci când conexiunea este restabilită. Acest mecanism ar permite utilizarea euro digital inclusiv în zone cu conectivitate slabă, păstrând în acelaşi timp un nivel de confidenţialitate apropiat de cel al numerarului. Proiectul avansează însă lent şi se confruntă cu opoziţie din partea unor segmente ale sectorului bancar. Mandatul Consiliului UE stabileşte şi elemente-cheie de design, inclusiv limite pentru deţinerile de euro digital, menite să prevină riscurile la adresa stabilităţii financiare prin retrageri masive de depozite din bănci. Aceste plafoane vor fi stabilite de BCE şi vor face obiectul unei revizuiri generale la fiecare doi ani.

Acordul Consiliului UE deschide calea negocierilor cu Parlamentul European privind cadrul legal al euro digital. După adoptarea legislaţiei, BCE va putea trece la emiterea monedei, care, potrivit estimărilor sale, ar putea deveni operaţională în jurul anului 2029, după o fază pilot planificată pentru 2027.