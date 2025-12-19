V. S.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii și promovării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial Ploiești”, în vederea accesării fondurilor europene disponibile prin Programul Tranziție Justă (PTJ) 2021–2027. Proiectul a fost aprobat în cadrul ședinței de ieri a Consiliului Județean Prahova, ultima ședință ordinară din acest an.

Demersul se înscrie în obiectivele strategice ale PTJ, care vizează sprijinirea dezvoltării întreprinderilor și a antreprenoriatului, prin investiții în infrastructura de afaceri, în special în parcuri industriale, pentru județele afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Județul Prahova este eligibil în cadrul Priorității 5 a programului, alături de județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați și Mureș.

Apelul de proiecte „Sprijin pentru infrastructura de afaceri – Parcuri industriale – PTJ Prioritatea 5 Prahova” a fost lansat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în luna noiembrie 2025. Acesta este un apel competitiv, cu depunere continuă a proiectelor în perioada 28 ianuarie – 28 iulie 2026, prin platforma MySMIS2021/SMIS2021+.

Valoarea maximă eligibilă a finanțării este de 10,5 milioane de euro, iar perioada de implementare a proiectelor nu poate depăși data de 31 decembrie 2029. Finanțarea se acordă sub forma unui ajutor de stat și de minimis, conform legislației europene în vigoare, plafonul de minimis fiind de 300.000 de euro pe o perioadă de trei ani, pentru o unitate administrativ-teritorială.

Parcul Industrial Ploiești s-a impus, în doar câțiva ani de la înființare, drept unul dintre cele mai importante parcuri industriale din România, prin atragerea investițiilor străine, crearea a mii de locuri de muncă și modernizarea infrastructurii industriale a județului Prahova.

Proiectul propus de Consiliul Județean Prahova vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de afaceri, dezvoltarea structurilor de suport pentru antreprenori, precum și dotarea acestora cu echipamente moderne. De asemenea, sunt avute în vedere măsuri cu impact pozitiv asupra mediului, promovarea inovării și creșterea gradului de conștientizare privind beneficiile antreprenoriatului pentru comunitatea locală.

Proiectul va include măsuri concrete pentru asigurarea egalității de șanse și tratament, prin adaptarea infrastructurii și a echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități, precum și sprijinirea grupurilor vulnerabile afectate disproporționat de efectele tranziției către neutralitatea climatică, inclusiv lucrătorii cu handicap.

Pentru implementarea proiectului, va fi încheiat un Acord de parteneriat între UAT Județul Prahova și Parcul Industrial Ploiești, care va stabili responsabilitățile fiecărei părți. Eventualele cheltuieli neeligibile sau conexe care pot apărea pe durata implementării vor fi asigurate din bugetul județului.

Prin acest demers, Consiliul Județean Prahova urmărește consolidarea rolului Parcului Industrial Ploiești ca pol de dezvoltare economică regională și sprijinirea tranziției către o economie durabilă, competitivă și incluzivă.