Consiliul Județean Prahova a transmis ieri un comunicat de presă prin care clarifică rolurile instituțiilor implicate în alimentarea cu apă a județului, după ce în spațiul public au circulat, în ultimele zile, numeroase informații eronate.

Potrivit CJ Prahova, principala confuzie vizează diferențele dintre Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) și operatorul regional Hidro Prahova. Reprezentanții instituției subliniază că ESZ nu este compania de apă a județului, ci o structură tehnică aflată în subordinea Ministerului Mediului, responsabilă exclusiv de intermedierea volumelor de apă dintre Barajul Paltinu și operator.

În schimb, Hidro Prahova este singura companie de apă și canalizare din județ, având ca acționar principal Consiliul Județean. Operatorul este cel care gestionează rețelele de distribuție, comunică direct cu populația și răspunde de furnizarea apei potabile în localitățile deservite.

Un alt aspect esențial subliniat de autorități este faptul că Hidro Prahova și Consiliul Județean nu ar fi fost informați în prealabil despre întreruperea alimentării cu apă, cauzată de manevrele efectuate la Barajul Paltinu. Lipsa unei notificări oficiale din partea Apelor Române sau a ESZ ar fi îngreunat intervențiile și comunicarea către populație, afectând inclusiv funcționarea unităților sanitare.

Consiliul Județean Prahova insistă asupra delimitării clare a responsabilităților instituționale: ESZ și Apele Române aparțin Ministerului Mediului, în timp ce Hidro Prahova se află în subordinea CJ Prahova. „Pentru ca locuitorii să primească informații corecte și pentru a evita confuzia, este important ca fiecare instituție să își asume transparent atribuțiile”, au transmis reprezentanții administrației județene.

CJ Prahova anunță că va continua să gestioneze situația la nivel local și să mențină un dialog permanent cu cetățenii, solicitând în același timp instituțiilor din subordinea Ministerului Mediului să respecte obligația de comunicare prealabilă înainte de orice intervenție care ar putea afecta alimentarea cu apă.