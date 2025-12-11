V. S.

Consilierii județeni au aprobat, la propunerea președintelui CJ Prahova, Virgiliu Nanu, proiectul de hotărâre privind introducerea în domeniul public al județului Prahova a unui teren preluat de la comuna Păulești, necesar pentru montarea unei stații de reglare-măsurare și a racordului la Sistemul Național de Transport a rețelei de distribuție gaze naturale în comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și orașul Slănic.

Practic, acesta este ultimul pas care trebuia finalizat din punct de vedere tehnic, pentru ca gazele naturale să ajungă în casele prahovenilor de pe Valea Slănicului.

”Pentru a putea instala SRM-ul (n.n. – stația de reglare-măsurare), aveam nevoie de terenuri care să se afle în domeniul public al județului, terenuri care erau în proprietatea UAT Păulești. Am avut o discuție cu domnul primar, ne-a transmis acest teren și astăzi (n.n. – ieri) am adoptat trecerea din domeniul public al comunei Păulești în domeniul public al județului Prahova. Probabil de săptămâna viitoare vom putea începe lucrările la acest SRM, astfel încât în martie să putem avea gaz pe conducte, atât pe rețeaua de distribuție, cât și pe această rețea de transport. Sper ca la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie efectiv să-l declarăm un proiect finalizat”, a declarat președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu.

Proiectul de realizare a rețelei de gaze pe Valea Slănicului este derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020, în cadrul Axei Prioritare 8, dedicată sistemelor inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale.

Pentru a asigura funcționarea noii rețele, este necesară conectarea acesteia la Sistemul Național de Transport (SNT) al gazelor naturale. În acest sens, Consiliul Județean Prahova a parcurs mai multe etape administrative esențiale, printre care s-a aflat și cea a transferului de terenuri între UAT Păulești și Consiliul Județean Prahova.