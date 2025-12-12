Astăzi, Sala Sporturilor Olimpia Ploiești devine centrul universului kickboxingului ro­mâ­nesc. Acolo unde pasiunea, curajul și forța se ciocnesc sub lumina reflectoarelor, revine Colosseum Tournament, ajuns la al 48-lea eveniment. Un fight card exploziv, cu meciuri așteptate de o țară întreagă, cele mai importante dueluri fiind cele dintre Harut Grigorian – campionul mondial Glory, contra Alexandru Panțîru – eroul din Ploiești, gata să scrie istorie la el acasă. Luptători legendari se pregătesc să intre în arenă pentru o seară în care doar cei adevărați rezistă până la final.

Parteneriat caritabil

Evenimentul de astăzi are un scop nobil, alături fiind și Petrolul.

«În sezonul rece în care suntem, mănușile ne protejează de frig. În fotbal, mănușile îi ajută pe portari să apere poarta.

În kickboxing, mănușile protejează lupta, forța și curajul din ring. Iar acum, noi toți putem deveni mănușa care îi apără viața lui Tudor.

Tudor este un mic luptător din Ploiești, singurul copil din România care suferă de Sindromul Leigh. Ringul lui este viața, fiecare zi fiindu-i o luptă.

Lansăm un GIVEAWAY CARITABIL, unde fiecare participare înseamnă protecție, speranță și șansă la viață pentru micul Tudor.

Donezi MINIMUM 19,24 lei și poți fi unul dintre cei doi norocoși pentru care am pregătit:

– Mănuși semnate de campionii Colosseum

– O invitație dublă la Gala Colosseum Tournament (astăzi – Sala Sporturilor Ploiești)

– O invitație dublă la meciul Petrolul – Univ. Cluj (14.12.2025)

Toți banii merg direct către Tudor. Extragerea va avea loc astăzi.