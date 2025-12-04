Potrivit Primăriei Ploiești, la începutul acestei săptămâni a fost realizată recepția după finalizarea lucrărilor pentru proiectul ”Construire sală de educație fizică școlară la Colegiul Economic Virgil Madgearu”. Valoarea totală a lucrărilor aferente acestei investiții, inclusiv dotări, este de 2.735.000 lei, din care 285.000 lei au fost alocați din bugetul local al municipiului Ploiești, fiind asigurată finanțarea execuției lucrărilor pentru racordurile la utilități- energie electrică, apă, canalizare, gaze. Astfel, colegiul menționat beneficiază de o sală de sport nouă și modernă, care le va oferi elevilor condiții optime pentru desfășurarea activităților sportive. Așa cum s-a precizat, municipalitatea ploieșteană a depus la Compania Naţională de Investiții (CNI) solicitare pentru includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Săli de Sport” a acestei investiții, ce a fost inclusă, ulterior, pe lista sinteză a subprogramului ”Săli de sport”, aprobat prin ordin al ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Lucrările de execuție la acest obiectiv au început în luna aprilie 2024, după ce, la sfârșitul lunii ianuarie 2023, Primăria Ploiești a anunțat că a predat terenul Companiei Naționale de Investiții.