Operatorul județean de apă a cheltuit 7 milioane de lei în cele douã săptămâni de criză

V. S.

Se trage linie după criza apei din Prahova: dincolo de cei peste 100.000 de oameni care au rămas fără apă potabilă la robinet timp de aproape două săptămâni, de la finalul lunii noiembrie/începutul lunii decembrie și până pe 11 decembrie – dată la care a început furnizarea apei potabile -, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, și directorul operatorului județean de apă, Andrei Bontic, au prezentat punct cu punct ce s-a întâmplat în toată această perioadă extrem de dificilă atât pentru populație, cât și pentru autoritățile implicate în rezolvarea crizei.

Practic, după ce Exploatare Sistem Zonal Prahova (aflată în subordinea Apelor Române) a întrerupt furnizarea apei în sistemul Hidro Prahova, operatorul județean a fost nevoit să ia măsuri de sprijin pentru populația afectată și cu susținere venită din partea unor firme private. Astfel, încă de la începutul crizei, Hidro Prahova a achiziționat și transportat în localitățile afectate 300 de rezervoare mobile pentru aprovizionarea cu apă a populației, iar ulterior au fost achiziționate și 120 de toalete ecologice destinate zonelor respective.

A fost o muncă intensă din partea reprezentanților Hidro Prahova, atât în perioada în care alimentarea cu apă a fost întreruptă, cât și după reintroducerea controlată a apei în rețeaua de distribuție.

La Câmpina, de exemplu, unde rețeaua actuală – aflată la debutul unui amplu proces de modernizare – este veche de peste un secol, au fost semnalate avarii punctuale, fiind nevoie de intervenția echipelor de la Hidro Prahova pentru remedierea problemelor.

Practic, cheltuielile făcute de operatorul județean în toată această perioadă se ridică la circa 7 milioane de lei, bani pe care – așa cum afirmă atât Andrei Bontic, directorul Hidro Prahova, cât și președintele CJ, Virgiliu Nanu – speră să îi recupereze de la cei care sunt vinovați de generarea acestei crize a apei care a afectat circa 100.000 de locuitori din județul Prahova.

Chiar dacă au fost făcute aceste cheltuieli care apasă asupra bugetului de investiții al operatorului, clienții care nu au avut apă la robinet din cauza disfuncționalităților create de Apele Române și ESZ Prahova trebuie să știe că vor avea o reducere de 60% din facturile aferente lunii decembrie 2025.

O nouă situație dificilă vine tot din partea Exploatare Sistem Zonal Prahova!

”Cu toate eforturile pe care le-am făcut, ieri (n.n. – marți) am avut un șoc”, a declarat în cadrul conferinței de presă Andrei Bontic, directorul Hidro Prahova. Acesta a precizat că a primit de la cei care ”sunt parte a problemei (n.n. – ESZ) și din partea cărora ne așteptam la solidaritate și la o mână de ajutor întinsă populației” două adrese – una prin care anunță că măresc prețurile cu 10%, de la 1 ianuarie 2026 și alta – un răspuns negativ la solicitarea Hidro Prahova de a achita eșalonat factura către ESZ Prahova!

Astfel, deși ESZ Prahova a fost una dintre părțile vinovate de declanșarea crizei apei din Prahova, tot această societate vrea să iasă ”pe plus” din toată această situație!

Președintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, a menționat, pe de altă parte, că populația trebuie să știe toate aceste lucruri. ”Întreaga conducere a ESZ trebuie să reevalueze această adresă și să nu aplice nicio creștere de tarif. Ține strict de ei. Noi am trecut printr-o criză și ei fac parte din această criză. Din acest motiv le cer acest lucru. Să nu invoce hârtia de la ANRSC. Hidro Prahova a cerut o eșalonare a plăților și rog conducerea ESZ să reevalueze toate acestea și să fie alături de noi și de cetățeni”.

Pe de altă parte, Virgiliu Nanu a mai declarat și că au avut loc deja discuții la nivel de Guvern pentru ca ESZ să fie trecută la autoritatea județeană, transfer care ar putea fi realizat după ce se analizează variantele posibile: ”Fără hotărâre de Guvern nu vom putea prelua ESZ. Momentan, am promisiunea că până la sfârșitul anului se va face o analiză juridică (…). Nici noi nu putem prelua orice. Din discuțiile cu domnul premier, mi-a spus că va prezenta trei scenarii și, în funcție de scenariul favorabil nouă, vom agrea un cadru legislativ astfel încât să mergem mai departe. Probabil, mai devreme de 5-6 luni nu se va putea face acest transfer”, a precizat Virgiliu Nanu.

Preluarea la autoritatea județeană a ESZ ar putea conduce la o reducere substanțială a tarifului final, achitat de consumatori, pentru că, din prețul final, circa 17-20% reprezintă componenta serviciilor facturate de Exploatare Sistem Zonal Prahova.