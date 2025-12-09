V. S.

Consiliul Județean Prahova a lansat două licitații în urma cărora vor fi parafate două contracte importante pentru modernizarea serviciilor medicale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

Prima procedură vizează reabilitarea, modernizarea și dotarea Secției Chirurgie a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești, iar cea de-a doua –

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Unității Funcționale Arși a Spitalului Județean.

Consiliul Județean Prahova a aprobat, în ședința din 29 octombrie 2025, proiectele care vizează modernizarea Secției Chirurgie și reorganizarea Unității Funcționale Arși din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești. Proiectele, inițiate de președintele CJ Prahova, Virgil Nanu, fac parte din procesul amplu de modernizare a celei mai importante unități medicale din județ.

Proiectul pentru reabilitarea și modernizarea Secției Chirurgie are ca scop crearea unor spații medicale moderne, sigure și conforme cu standardele actuale. Acestea vor include saloane cu băi proprii, cabinete medicale, săli de tratament, zone aseptice și septice, precum și spații dedicate personalului medical.

Proiectul „Reorganizare, extindere, reabilitare, modernizare și dotare Unitate Funcțională Arși” va permite crearea unor condiții optime pentru tratamentul pacienților cu arsuri grave.

În prezent, compartimentul funcționează cu doar două saloane, iar proiectul prevede extinderea și dotarea spațiilor medicale, inclusiv realizarea unei zone moderne de acces și filtru ATI Arși, precum și amenajarea a două rezerve individuale de izolare, conforme normelor actuale.