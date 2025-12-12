V. S.

Deschiderea circulației pe toate sectoarele autostrăzii A7 cuprinse între Dumbrava (unde există nodul rutier care face legătura cu autostrada București-Ploiești) și Focșani a scos la iveală un lucru de neconceput într-o țară cu infrastructură modernă: unii șoferi nu cunosc regulile esențiale pentru a conduce autovehicule pe un sistem rutier de viteză.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău a transmis un set de recomandări importante pentru șoferii care circulă pe autostrăzi, în contextul numărului ridicat de accidente generate de neatenție, manevre periculoase sau nerespectarea regulilor de bază.

Potrivit reprezentanților DRDP, respectarea acestor reguli nu este doar o obligație legală, ci o condiție vitală pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

Printre cele mai importante interdicții se numără:

• Staționarea pe banda de urgență, permisă doar în cazuri critice, precum defecțiuni tehnice, accidente sau intervenții ale echipelor de salvare. Blocarea acestei benzi poate întârzia acțiunile de urgență.

• Utilizarea telefonului mobil în timpul condusului, una dintre cele mai frecvente cauze ale accidentelor grave. Șoferilor li se recomandă folosirea funcției hands-free sau oprirea într-un loc special amenajat.

• Depășirea prin dreapta, o manevră interzisă și imprevizibilă, care reduce timpul de reacție al celorlalți șoferi și poate provoca coliziuni.

• Întoarcerea sau circulația cu spatele pe autostradă, manevre extrem de periculoase. În cazul ratării unei ieșiri, DRDP recomandă continuarea drumului până la următoarea.

• Circulația cu viteză excesivă sau neadaptată condițiilor meteo, o practică ce rămâne principalul factor de risc. Limitele legale trebuie respectate indiferent de tipul autostrăzii.

• Transportarea necorespunzătoare a pasagerilor sau a obiectelor, întrucât o frânare bruscă poate transforma orice obiect nefixat într-un risc major.

• Ignorarea semnalizării rutiere și a indicațiilor echipajelor de intervenție, panourile electronice și semnalele poliției fiind instalate tocmai pentru protejarea conducătorilor auto.

DRDP Buzău subliniază că o conduită preventivă pe autostradă poate salva vieți și contribui la fluidizarea traficului, reducând numărul accidentelor și al situațiilor de risc.