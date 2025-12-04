N. Dumitrescu

Unul dintre cele mai vizitate monumente istorice din România, Castelul Peleș, poate fi vizitat, din nou. Anunțul a fost făcut de către reprezentanții muzeului, având în vedere faptul că în perioada 3 noiembrie-2 decembrie a.c. s-a dispus închiderea acestuia, pentru curățenie generală și conservare preventivă. ”Începând cu data de 3 decembrie 2025, biletele pentru vizitarea Muzeului Național Peleș, respectiv a celor două castele, Peleș și Pelișor, se pot achiziționa fie online (bilete.peles.ro), fie de la stațiile automate de plată din zona adiacentă celor două monumente. Plata la stațiile automate se poate face atât în numerar, cât și prin card bancar sau alte dispozitive electronice de plată. Înainte de achiziționarea biletelor, este nevoie de stabilirea clară a datei și a intervalului orar în care se dorește efectuarea vizitei la Castele Peleș și Pelișor pentru a evita regretabile confuzii. Biletele achiziționate nu se pot reprograma și nu se pot returna, iar contravaloarea acestora nu se rambursează. Castelele Peleș și Pelișor sunt cele mai vizitate monumente istorice din România. Pentru protejarea acestora și a patrimoniului lor de excepție, biletele de intrare se achiziționează pe intervale orare, în limita a 2.000 de persoane/zi la Castelul Peleș și a 1.500 persoane/zi la Castelul Pelișor”, au precizat reprezentanții Muzeului Național Peleș. Programul de vizitare la Castelului Peleș este următorul: miercuri: orele 10:00 – 12:45, 12:45 – 14:30, 14:30 – 16:00; Joi – Duminică: orele 9:15 – 11:00, 11:00 – 12:45, 12:45 – 14:30, 14:30 – 16:00. La Castelul Pelișor: Miercuri: orele 10:00- 12:00, 12:00 – 14:00, 14:00 – 16:00; Joi – Duminică: orele 09:15 – 12:00, 12:00 – 14:00, 14:00 – 16:00. Tarifele de vizitare la Castelul Peleș, parter plus primul etaj, sunt următoarele: adulţi – 100 lei, pensionari – 50 lei, elevi, studenţi – 25 lei. La Castelul Pelișor, unde turul vizitatorilor se face complet, tarifele sunt următoarele: adulţi – 30 lei, pensionari – 15 lei, elevi, studenţi – 7,5 lei. Elevii cu vârsta de până la 18 ani beneficiază de gratuitate la vizitare în perioada vacanțelor școlare. Biletele gratuite se obțin de la casa de bilete pe bază de programare, în limita locurilor disponibile. Programarea se face telefonic, la numărul 0244314552, doar pentru grupuri organizate. După ora 16:00 nu se mai pot efectua vizite.