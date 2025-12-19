Finalul turului de campionat al Ligii 2 a coincis cu ultimul joc oficiat la nivel național pentru arbitrul Mihai Amorăriței. Din păcate, după Mădălin Dicu, județul nostru pierde încă un central de eșalon secund, un arbitru care merita să continue la acest nivel. Dar, din păcate, «ora exactă» la acest capitol nu se dă în Prahova!

Ultimul joc pe care Mihai l-a oficiat a fost cel dintre Chindia Târgoviște – CS Dinamo București alături de George Turcu, Doru Petre și Mihail Pandelea.

Mihai încheie o carieră de 20 de ani de arbitraj, dintre care 15 la nivel național.

Debutul în arbitraj a fost în anul 2005 la jocul de liga a- 5- a Prahova: Victoria Florești – Prahova Tinosu.

Primul joc la nivelul Ligii a 2 -a oficiat a avut loc la data de 04.05.2011 și a fost desfășurat între Concordia Chiajna – FC Snagov, scor 1-1.

În 2012 a avut loc primul joc în calitate de al 4-lea oficial la nivelul Ligii 1, la partida dintre FC Vaslui și Concordia Chiajna, la data de 03.09.2012.

De asemenea, la nivelul Ligii 1, Mihai a debutat ca arbitru asistent din minutul 70 la jocul dintre Viitorul Constanța și FC Hermannstadt.

Din punct de vedere statistic la nivel național, Mihai Amorăriței a atins următoarele borne:

• Peste 50 de meciuri la nivelul Ligii 1 ca al 4-lea oficial și 9 ca arbitru adițional.

• 110 meciuri arbitrate la nivelul Ligii 2

• 100 meciuri arbitrate la nivelul Ligii 3

• 10 meciuri de baraj pentru promovare în Liga 3

• 20 meciuri arbitrate în Cupa României.

De remarcat și că Mihai este responsabilul Subcomisei de arbitri Câmpina, coordonând activitățile Școlii de arbitri ale subcomisei.