HM Junior Câmpina este noua „regină” a fotbalului județean juvenil prahovean, câștigând tradiționalul turneu „ Cupa Moș Crăciun”!
A fost 1-0 pentru clubul familiei Hagianu într-o finală surpriză, între echipe câmpinene, fiind pentru prima dată, din 2001, când trofeul merge la Câmpina (atunci a câștigat Coruna, antrenor Cătălin Stroe). Pe locul doi s-a clasat CS Câmpina, podiumul fiind completat de Petrolul 52, cu grupa “Ilie Oană” – medalii de bronz, respectiv Petrosport.
Rezultatele fazei finale:
OPTIMI DE FINALĂ
• ACS Petrolul 52 „C-tin Moldoveanu” –
ACS Petrolul 52 „Ilie Oană”: 0 – 3
• CS Blejoi A – CS Câmpina → 1 – 5
• ACS Petrolul 52 „Marcel Catinca” –
ACS Petrolul Noua Generație: 1 – 0
• CSO Teleajenul Vălenii de Munte –
CSC Berceni 2: 0 – 0 (pen: 3 – 2)
• ACS HM Junior Câmpina Roșu –
ACS HM Junior Câmpina Alb: 0 – 7
• ACS Școala de Fotbal AC Toader –
CS Valea Călugărească: 2 – 1
• ACS Juniorul Vărbilău –
ACS Petrosport Ploiești: 1 – 6
• CSM Ploiești Albastru –
ACS MX Pro Academy Păulești Negru: 0 – 1
SFERTURI DE FINALĂ
CSO Teleajenul Vălenii de Munte – CS Câmpina: 1 – 3
ACS Petrolul 52 „Marcel Catinca” –
ACS Petrolul 52 „Ilie Oană”: 1 – 3
ACS HM Junior Câmpina Alb –
ACS AC Toader: 4 – 1
ACS Petrosport Ploiești –
ACS MX Pro Academy Negru: 2 – 0
SEMIFINALE:
CS Câmpina – ACS Petrolul 52 Ploiești „Ilie Oană”: 2-1
ACS HM Junior Câmpina Alb –
ACS Petrosport Ploiești: 3-1
FINALA MICĂ:
Petrolul 52 “Ilie Oană “ – Petrosport 8-1
FINALA MARE:
HM Junior Alb Câmpina- CS Câmpina 1-0