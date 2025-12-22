HM Junior Câmpina este noua „regină” a fotbalului județean juvenil prahovean, câștigând tradiționalul turneu „ Cupa Moș Crăciun”!

A fost 1-0 pentru clubul familiei Hagianu într-o finală surpriză, între echipe câmpinene, fiind pentru prima dată, din 2001, când trofeul merge la Câmpina (atunci a câștigat Coruna, antrenor Cătălin Stroe). Pe locul doi s-a clasat CS Câmpina, podiumul fiind completat de Petrolul 52, cu grupa “Ilie Oană” – medalii de bronz, respectiv Petrosport.

Rezultatele fazei finale:

OPTIMI DE FINALĂ

• ACS Petrolul 52 „C-tin Moldoveanu” –

ACS Petrolul 52 „Ilie Oană”: 0 – 3

• CS Blejoi A – CS Câmpina → 1 – 5

• ACS Petrolul 52 „Marcel Catinca” –

ACS Petrolul Noua Generație: 1 – 0

• CSO Teleajenul Vălenii de Munte –

CSC Berceni 2: 0 – 0 (pen: 3 – 2)

• ACS HM Junior Câmpina Roșu –

ACS HM Junior Câmpina Alb: 0 – 7

• ACS Școala de Fotbal AC Toader –

CS Valea Călugărească: 2 – 1

• ACS Juniorul Vărbilău –

ACS Petrosport Ploiești: 1 – 6

• CSM Ploiești Albastru –

ACS MX Pro Academy Păulești Negru: 0 – 1

SFERTURI DE FINALĂ

CSO Teleajenul Vălenii de Munte – CS Câmpina: 1 – 3

ACS Petrolul 52 „Marcel Catinca” –

ACS Petrolul 52 „Ilie Oană”: 1 – 3

ACS HM Junior Câmpina Alb –

ACS AC Toader: 4 – 1

ACS Petrosport Ploiești –

ACS MX Pro Academy Negru: 2 – 0

SEMIFINALE:

CS Câmpina – ACS Petrolul 52 Ploiești „Ilie Oană”: 2-1

ACS HM Junior Câmpina Alb –

ACS Petrosport Ploiești: 3-1

FINALA MICĂ:

Petrolul 52 “Ilie Oană “ – Petrosport 8-1

FINALA MARE:

HM Junior Alb Câmpina- CS Câmpina 1-0