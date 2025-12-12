F. T.

Ofițeri din cadrul Direcției Generale Anticorupție, cu sprijinul cadrelor didactice din cadrul Universității Petrol-Gaze (UPG) Ploiești, au derulat o acțiune pentru promovarea integrității în rândul studenților din anul III, pentru promovarea integrității, subsumată Campaniei Naționale „E timpul să nu mai dăm și noi ceva”.

Potrivit unei informări a DGA – Serviciul Teritorial Ploiești, „activitatea a avut drept scop informarea persoanelor despre consecințele implicării în fapte de corupție, competențele instituționale ale Direcției Generale Anticorupție, precum și modalitățile legale de sesizare a unor astfel de fapte.

Totodată, au fost distribuite materiale preventive menite să popularizeze sistemul telefonic Call-center anticorupție 0800.806.806, fiind, de asemenea, transmis și rolul pe care instituția îl are de 20 de ani, respectiv promovarea integrității”.