F. T.

Ieri, angajați din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Prahova au desfășurat, la Centrul de Formare Profesională și Dezvoltare Personală Concordia Ploiești, o activitate dedicată prevenirii violenței în familie, organizată în contextul Campaniei „16 Zile de Activism Împotriva Violenței asupra Femeilor”, derulată în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie a.c..

Potrivit IPJ Prahova, „la întâlnire au participat mai mulți elevi ai Școlii de Meserii, cursanți ai Liceului Tehnologic Agricol Bărcănești și ai Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploiești. Discuțiile au vizat teme esențiale privind tipurile de violență în familie, cadrul legal aplicabil, precum și mecanismele de protecție disponibile victimelor. Un accent deosebit a fost pus pe prezentarea noutăților legislative din domeniu, în special asupra posibilității de emitere a ordinului de protecție provizoriu, în contextul

Campaniei de prevenire a violenței domestice «Ai dreptul la o viață liniștită! Legea e de partea ta!»”.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost expuse aproximativ 30 de lucrări realizate de elevi ai Colegiului de Artă „Carmen Sylva” Ploiești, selectate în urma concursului de afișe „Violența domestică rănește, dar noi o putem opri”.