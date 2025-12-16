Sportivii secţiei de judo a CSM-CFR-CSŞ Ploieşti au participat, în weekend, la Finala Campionatelor Naţionale de Echipe Mixt „U14”, competiție ce s-a desfăşurat în Sala de Sport Romsilva, din Bucureşti, cu 10 echipe la start: CS Rapid CSŞ 5 Bucureşti, CSM LPS Piteşti-CS Star Mioveni, ACS Gloria Bistriţa, AJJ Cluj, ACS Mako Ryu Bucureşti, AJJ Dâmboviţa, AJJ Vrancea şi LPS Roman-ACS Viitorul Târgu Frumos.

Echipa noastră a obţinut medaliile de bronz după următorul parcurs: 6-2 în primul tur cu ACS Bistriţa, înfrângere în semifinală cu 5-3 în faţa celor de la CS Rapid CSŞ 5 Bucureşti şi victorie cu 6-2 în duelul pentru medalia de bronz cu AJJ Cluj.

CSM-CFR-CSŞ Ploieşti a avut următoarea componenţă: Claudia Lazăr, Rareş Matei, Rafaella Galaţchi, Lucas Chighvaria, Sofia Trandafirescu, Antonia Păun, Mihai Toader, Mihai Costru, Raluca Bănică şi Matei Laza.

Sportivii prezenţi la competiţie sunt pregătiţi la club de Mihai Trandafirescu, Doru Munteanu, Cosmin Slăveanu şi Roxana Creţu.