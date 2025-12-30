CSM BBA Petrolul Ploieşti încheie anul în Sala „Olimpia”, acolo unde joacă, în această seară, de la ora 18:00, în compania celor de la CSM Târgu Jiu. Partida contează pentru etapa a 14-a a Ligii Naţionale de Baschet Masculin, penultima a turului Sezonului Regulat, şi reprezintă un bun prilej pentru elevii lui Mihai Popa de a bifa al doilea succes consecutiv pe teren propriu, după cel obţinut în urmă cu două săptămâni în faţa celor de la CSM Galaţi (105-96), totodată al cincilea al sezonului.

CSM Târgu Jiu ocupă penultimul loc al clasamentului şi vine după prima victorie stagională, obţinută pe terenul aceleiaşi CSM Galaţi (108-93), dar şi după ­câteva evoluţii ceva mai bune faţă de startul campionatului, înfrângerea de pe teren propriu la un singur punct, 92-93, suferită în faţa celor de la Dinamo Bucureşti, fiind un reper care îi pune în gardă pe băieţii noştri.

„Întâlnim o echipă arţăgoasă, care a obţinut recent prima victorie a sezonului şi a prestat un joc bun în majoritatea partidelor disputate, chiar dacă nu a reuşit să câştige. Ne aşteptăm la un meci greu, pentru că vor veni să îşi joace şansa, aşa că trebuie să continuăm cu aceeaşi intensitate din partida de la Rapid şi să avem o evoluţie cât mai bună în ultimul meci din an. Cu o atitudine bună şi cu o determinare pe măsură, sperăm să ne apropiem victoria şi să încheiem anul”, a declarat antrenorul echipei noastre, Mihai Popa.

Faţă de meciul de la Rapid, este aşteptată şi revenirea lui Veljko Brkic, absent în Giuleşti din cauza unei probleme medicale, aşa că stafful nostru va avea tot lotul complet la jocul de mâine seară.

Partida va fi arbitrată de o brigadă alcătuită din Ştefan Atomulese (Braşov), Victor Gubernu (Bucureşti) şi Szocs Janka (Cluj-Napoca), iar comisar din partea Federaţiei Române de Baschet va fi Constantin Ioan, din Bucureşti.

Întâlnirea va putea fi urmărită pe canalul de youtube al Federaţiei Române de Baschet, accesând următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=rwCB8xfy2e4.

Accesul publicului este liber.