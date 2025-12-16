Având în vedere gama largă de activități pe care le organizează, dar și alte proiecte noi, care urmează să fie demarate, Biblioteca Județeană ”Nicolae Iorga” Ploiești a lansat recent un apel către ploieșteni, în mod special către aceia care au competențe în anumite domenii și doresc să participe, în regim de voluntariat, la atelierele instituției. ”Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești anunță selecția de voluntari pentru atelierele de alfabetizare digitală și de învățare a limbii engleze, organizate în perioada ianuarie – mai 2026. Pentru Ateliere de alfabetizare digitală căutăm persoane pasionate de tehnologie, care folosesc cu ușurință aplicații digitale și doresc să sprijine publicul adult în învățarea și exploatarea avantajelor tehnologiei moderne, nivel începător. În ceea ce privește Atelierele pentru învățarea limbii engleze, căutăm voluntari care stăpânesc limba engleză și vor să îi ajute pe cursanți să comunice în această limbă”, se precizează într-un anunț al bibliotecii, prin intermediul căruia sunt oferite mai multe detalii despre această campanie. Astfel, cei care vor da curs apelului Bibliotecii județene vor participa la atelierele de pregătire dedicate voluntarilor și vor lucra direct alături de bibliotecari în cadrul atelierelor. ”Cei care vor să devină voluntari vor contribui la formarea unei comunități mai educate și conectate.

De asemenea, vor primi Contract de voluntariat pe perioadă determinată; Mentorat oferit de bibliotecari cu experiență; Dezvoltarea abilităților de comunicare și lucru în echipă; Socializare, idei noi, creativitate și satisfacția de a ajuta. Vârsta minimă a persoanelor care vor să devină voluntari este 16 ani. Încurajăm în mod deosebit adulții seniori cu experiență care să se implice alături de bibliotecari. Solicitarea poate fi transmisă până la 30 decembrie 2025. Cererile se depun la secretariatul instituției sau se pot trimite prin e-mail la adresa biblioteca.informatizare@gmail.com. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0244 521 900 / int. 116 (Calculatoare) sau prin email la adresa: biblioteca.informatizare@gmail.com. Dosarul trebuie să conțină: Cerere de înscriere care să cuprindă date de contact și o scrisoare de motivare care să evidențieze competențele fiecărei persoane. După finalizarea înscrierilor, fiecare doritor va fi contactat, iar rezultatele selecției vor fi anunțate în data de 9 ianuarie 2026, individual”, au mai menționat reprezentanții bibliotecii.