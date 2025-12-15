Vineri seară, jucătorii au fost prezenți la Colosseum Tournament! Găzarii ai oferit premii câștigătorilor „giveaway-ului caritabil” și s-au bucurat de gala organizată în orașul nostru! Galben-albaștrii au fost alături de sportivi la gala de box, uniți de aceeași cauză: să-l susțină pe Tudor.
Ploieștenii Daniel Dragomir și Alexandru Panțîru au câștigat în ring, sub privirile jucătorilor petroliști.
