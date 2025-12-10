Sportivul secţiei de atletism a CSM Ploieşti, Mihai Militaru, a fost prezent la Bacău, acolo unde a participat la Cupa „1 Decembrie” pentru Juniori, competiţie organizată de Federaţia Română de Atletism cu sprijinul Asociaţiei Judeţene de Atletism Bacău.

Sportivul pregătit de Gabi Hurmuz s-a întors acasă cu două medalii după ce a ocupat locul 1 la 200 metri şi locul al 2-lea la 60 metri. Mihai a ocupat locul al doilea în proba de 60 metri cu timpul de 7.11 secunde (season best), fiind devansat de Darius Iluţ (CSŞ Rădăuţi CSM Bucovina Rădăuţi) – 7.05 secunde şi urmat de Constantin Calancia (LPS Roman CA Roman) – 7.22 secunde.

În schimb, elevul lui Gabi Hurmuz şi-a luat revanşa în proba de 200 de metri, pe care a încheiat-o primul, în 23.81 secunde, înaintea lui Emanuel Vasile (CSŞ Târgu Neamţ) – 24.02 secunde şi Constantin Calancia (LPS Roman CA Roman) – 24.17 secunde.