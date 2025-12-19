Fotbaliștii de Liga 1 de la Petrolul și baschetbaliştii de la CSM BBA Petrolul Ploieşti au dat curs invitaţiei Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale” şi au fost prezenţi, ieri, la tradiţionalul Târg de Crăciun pe care instituţia de învăţământ îl organizează începând din anul 2016.

Sportivii au devenit rapid clienţi ai tinerilor comercianţi, care i-au îmbiat cu produsele „de casă” scoase la vânzare, după care a urmat un scurt moment de socializare chiar pe terenul de sport din curtea colegiului: poze, autografe şi răspunsuri oferite tinerilor interesaţi de viaţa de baschetbalist.

Jucătorul american Andre Jones şi reprezentantul staffului – Mircea Niţu au ţinut câte un scurt speech, în care i-au felicitat pe organizatori pentru eveniment, implicit pentru scopul nobil al acestuia, neratând ocazia de a-i invita pe elevi la următorul meci de pe teren propriu, cel din 30 decembrie, cu CSM Târgu Jiu.

Apoi, le-au oferit gazdelor mingea cu autografe pe care băieţii au adus-o pentru tombola organizată în acest an. Gicu Grozav, Vali Gheorghe și colegii lor petroliști au mers, după antrenament, să viziteze Târgul de Crăciun al elevilor, jucătorii fiind ”copleșiți” de atenția și dragostea copiilor, inclusiv elevi de la alte instituții de învățâmânt fiind prezenți la întâlnirea cu ”lupii”, care au primit o bună ”injecție de moral” înaintea deplasării de la Sibiu, unde galben-albaștrii joacă un meci important, duminică.

Organizat de Fundația „Nichita Stănescu” a Colegiului Național „I.L.Caragiale”, Comitetul de Părinți și cadrele didactice, nedidactice și auxiliare ale instituției, târgul din acest an va direcţiona fondurile obţinute spre finanţarea proiectelor colegiului (30%), dar şi către trei cazuri sociale, Antonia Olteanu, Mărioara Ghinea şi Darius Roşu (70%).