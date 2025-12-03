În contextul în care Inteligenţa Artificială (AI) a avansat în ultima perioadă, permițând crearea de clipuri sau imagini nerealiste, Poliția Română atrage atenția asupra faptului că acesta a devenit, în ultima perioadă, un mijloc foarte la îndemână folosit de către escroci, principalul motiv fiind inducerea eroare a oamenilor și, implicit, de a obține câștiguri financiare nelegale.

„Prin deepfakeuri (videoclipuri false create cu AI) cetățenii de bună credință sunt induși în eroare crezând că vorbesc cu celebrități, experți financiari sau reprezentanții unor instituții bancare”, avertizeză Poliția Română.

În acest context, reprezentanții instituției menționează câteva elemente din videoclipurile deepfake: clipit anormal al ochilor; mișcări ale buzelor și sincronizare cu sunetul care nu sunt perfecte; reflexii în ochi și dinți, fie că lipsesc, fie sunt nenaturale; aspectul degetelor este anormal, iar uneori sunt prea multe sau prea puține; ochi asimetrici sau pupile anormale; păr anormal sau îmbrăcăminte care nu are sens fizic”.

Ca reguli pentru a nu cădea „în plasa” unor astfel de falsuri, Poliția Română recomandă: „Nu dați click pe reclame sau mesaje nesolicitate; nu transferați bani niciodată cuiva pe care l-ați cunoscut doar online; verificați întotdeauna sursa oficială: Dacă un om de afaceri, o persoană de notorietate sau orice altă personalitate promovează ceva, căutați pe contul acesteia oficial de pe rețelele de socializare pentru a vedea dacă a postat acolo; În cazurile în care ați fost victima unei înșelăciuni în mediul online, sesizați cât mai rapid organele judiciare, întrucât o reacție promptă poate sprijini în mod semnificativ desfășurarea investigațiilor”.