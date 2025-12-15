Sunt, aparent, sfaturi banale. Sunt, de asemenea, reguli pe care toţi le ştim, doar că uneori uităm să le respectăm.

Tocmai de aceea, pompierii prahoveni recomandă mare atenţie la modul de utilizare a afumătorilor.

Mai exact, după cum precizează ISU Prahova într-un comunicat, „Afumătorile nu trebuie amplasate în apropierea clădirilor, a depozitelor de furaje, în magazii, şoproane etc. sau lângă materiale combustibile. De asemenea, se recomandă ca acestea să fie făcute din cărămidă şi materiale incombustibile. Nu în ultimul rând, curăţaţi afumătoarea, astfel încât să evitaţi scurgerea grăsimii de pe preparatele din carne în locurile fierbinţi sau în contact cu sistemul de producere a fumului.

De asemenea, este interzisă folosirea acestora în podurile clădirilor, prin scoaterea unor cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului”.

Altfel, din păcate, se poate întâmpla ca o afumătoare lăsată nesupravegheată- cum s-a întâmplat la sfârşitul săptămânii în satul Bordenii Mari- să provoace un incendiu de proporții, care a afectat două gospodării. În plus, două persoane au fost rănite, fiind asistate de paramedicii SMURD, iar una dintre acestea chiar a necesitat îngrijiri suplimentare, fiind transportată la spital.

Iar la finalizarea intervenției, pompierii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, de la o afumătoare lăsată nesupravegheată.