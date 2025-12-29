F. T.

Ieri dimineaţă, în jurul orei 05.00, pompierii militari fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință din Ploiești, la faţa locului fiind mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor SMURD de la Detașamentul 1, iar în sprijin s-a deplasat și o altă autospecială din cadrul Detașamentului 2 Ploiești.

„Incendiul a afectat o casă la nivelul mansardei și acoperișului, pe o suprafață totală de cca 130 de metri pătraţi. Pompierii au reușit să localizeze incendiul în cel mai scurt timp, menținându-se limitele găsite la sosirea echipajelor de intervenție. Din fericire, evenimentul nu a fost soldat cu victime. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 06.00, pompierii stabilind drept cauză probabilă producerea unui scurtcircuit electric (cablu electric defect sau neizolat corespunzător față de materialele combustibile din apropiere)”, informează ISU Prahova.

De altfel, în cursul acestei săptămâni, salvatorii prahoveni au mai fost solicitaţi pentru gestionarea altor evenenimente de acest gen.

Astfel, în zorii zilei de vineri, 26 decembrie, lucrători din cadrul Detaşamentului Vălenii de Munte, precum şi din cadrul Punctului de Lucru Lipăneşti au intervenit pentru stingerea flăcărilor ce cuprinseseră o locuinţă din Boldeşti-Scăeni. Incendiul s-a manifestat la nivelul acoperișului unei case, pe o suprafață totală de aproximativ 120 de metri pătraţi. La finalizarea intervenției, pompierii au stabilit că incendiul s-a produs, cel mai probabil, din cauze de natură electrică (efectul termic al curentului electric, cablu electric defect sau neizolat corespunzător).

De asemenea, miercuri, 24 decembrie, în Poiana Câmpina a fost nevoie de cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă și un echipaj de prim ajutor SMURD pentru stingerea flăcărilor care cuprinseseră mai multe anexe gospodărești și alte două imobile, suprafață totală afectată fiind de aproximativ 400 de metri pătraţi.

Acestea sunt doar câteva exemple privind intervenţiile angajaţilor ISU Prahova, context în care reprezentanţii instituţiei reamintesc cetăţenilor să respecte un minimum de reguli pentru prevenirea unor astfel de evenimente soldate, uneori, nu doar cu pagube materiale, ci şi cu rănirea sau chiar pierederea de vieţi omeneşti.