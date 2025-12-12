Echipa de baschet „U20” a CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti a jucat, la Cluj-Napoca, meciul contând pentru etapa a 3-a a campionatului cu CSŞ Viitorul Universitatea, reuşind să se impună fără probleme, scor 107-66 (33-13, 30-17, 27-15, 17-21).

Amânată de la mijlocul săptămânii trecute, partida nu le-a pus nicio problemă băieţilor noştri, toţi cei 10 jucători care au făcut deplasarea trecându-şi numele pe lista marcatorilor, jucătorii cu experiență în primul eșalon reușind o prestație solidă. Cristi Trandafir, cel care a condus echipa la acest meci, a folosit următorul lot: R. Movileanu (19 puncte, 3×3), M. Necula (17, 2×3), F. Diaconescu (15, 2×3), A. Bădicioiu (15, 2×3), Oct. Ion (14, 1×3), V. Borcan (10), Al. Dimov (6, 1×3), R. Pătraru (4), S. Ciulin (4), R. Mihalache (3, 1×3).

În etapa a 4-a, programată miercuri, 17 decembrie, CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti va avea o partidă mult mai dificilă, urmând să o întâlnească, pe teren propriu, pe CSU Ştiinţa Bucureşti.