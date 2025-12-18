Chiar dacă nu a fost deloc ușor, 2025 a fost un an bun pentru arbitrii prahoveni. Cu un debut în prima Ligă, o promovare în Liga 2, doi reprezentanți în programul de talente pentru Liga 3, prezențe în Supercupa României, într-o semifinală și finala Ligii Națiunilor (ultimele două la fotbal feminin). De asemenea, foarte important a fost debutul generației istorice – 2024, dar și al unor tineri arbitri, la nivelul primei ligi județene.

La întâlnirea de final de an, care a avut loc sâmbătă, au fost premiați arbitri cu cele mai bune rezultate în 2025, dar și cei care s-au retras din activitate – la nivel național.

Au mai fost oferite diplome pentru observatori, precum și plachete pentru reprezentanții partenerii care ne sprijină încă de anul trecut: Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești și Liceul Teoretic «Brancoveanu Vodă» Urlati.

Parteneri:

Madalina Maria Lefter – Director al Liceului Teoretic «Brancoveanu Vodă» Urlati, pentru sprijinul acordat arbitrajului prahovean

Alin Diniță – Rector al Universității Petrol – Gaze din Ploiești, pentru sprijinul acordat arbitrajului prahovean

Arbitri:

Costin Drăgănescu – Cel mai bun arbitru din Liga 4

Tiberiu Mihai Ionică – Cel mai bun arbitru asistent din Liga 4

Adina-Cristina Ciobanu – Cel mai bun arbitru femeie din Campionatul Județean

David Stefan – Cel mai bun arbitru din Ligile 5 & 6

Alexandru Petru Dima – Cel mai bun arbitru asistent din Ligile 5 & 6

Denis Mihai – Cel mai promițător debut în Liga 4

Ștefan Dumitrache – Pentru debutul în Liga 1

Raul Mihai Nicola și Ștefan Georgian Pavel – Cel mai promițător arbitru la nivel de juniori

Nicolae Breoi – Pentru promovarea în Liga 2

Andrei Moroiță – Pentru reprezentarea CJA Prahova la nivel național

Ionel Valentin Dumitru – Pentru reprezentarea CJA Prahova la nivel național

Miron-Gabriel Enache – Pentru reprezentarea CJA Prahova la Turneul Internațional LYNGBY TROPHY 2025

Vasile Crețu – Pentru reprezentarea CJA Prahova la Turneul Internațional LYNGBY TROPHY 2025

Doru-Nicolae Petre-Ioan – Pentru reprezentarea CJA Prahova la Turneul Internațional LYNGBY TROPHY 2025

Roxana Ivanov – Pentru reprezentarea CJA Prahova la nivel internațional

Diana Bianca Florea – Pentru reprezentarea CJA Prahova la nivel internațional

Mihai Amorăriței – pentru întreaga activitate desfășurată în arbitrajul românesc

Gabriel Răduță – pentru întreaga activitate desfășurată în arbitrajul românesc

Observatori:

Viorel Badea – Pentru sprijinul acordat tinerilor arbitri

Constantin Niță – Pentru sprijinul acordat arbitrilor prahoveni