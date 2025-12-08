FC Argeş şi-a respectat statutul de favorită şi de echipă greu de învins în „Piteşti Arena”, acolo unde numai Oradea a câştigat în acest sezon, şi s-a impus, cu 79-70 (25-18, 18-13, 14-20, 22-19) în disputa cu CSM BBA Petrolul Ploieşti.

A fost un nou meci marcat de inconstanţă în tabăra noastră, elevii lui Mihai Popa alternând momentele în care le-au permis adversarilor serii de puncte uşoare cu cele în care au surprins şi au venit la o posesie în spate la mijlocul ultimului sfert al jocului (64-61, minutul 34).

Prima repriză le-a aparţinut gazdelor, care au intrat la cabine cu 43-31 şi, după un debut de sfert 3 cu un „run” de 8-0 al piteştenilor, se părea că partida este încheiată şi se va pune doar problema diferenţei de scor. A urmat, însă, un parţial de 16-2 al „galben-albaştrilor” în ceva mai mult de 3 minute, cu 3 triple ale lui Jones, una marcată de Febres şi două lay-up-uri ale lui Brkic şi Movileanu (surpriza propusă de Mihai Popa la acest meci!) şi, la 53-47, ploieștenii au fost din nou în meci. S-a ajuns, cum aminteam, chiar la o diferenţă de numai 3 puncte, dar Argeşul e o echipă greu de întors mai ales în propriul fief, aşa că, de la 64-61, s-a distanţat decisiv la 74-63, profitând de câteva atacuri confuze ale băieţilor noştri.

Lotul echipei ploieștene a fost următorul: A. Jones (23 puncte, 5×3), V. Brkic (14), J. Febres (9, 3×3), D. Brooks (9), G. Cotoară (4), K. Cooper (3, 1×3), C. Dinu (2), R. Movileanu (2), D. Raşoga (2 puncte, 8 recuperări), A. Calenic (2), R. Pătraru şi Al. Dimov.

În etapa a 12-a a Ligii Naţionale, CSM BBA Petrolul Ploieşti o va întâlni duminică, 14 decembrie, de la ora 18:00, în Sala Sporturilor Olimpia, pe CSM Galaţi.

Fără probleme spre ­turneul final

Echipa de baschet U14 a CSM BBA Petrolul Ploieşti merge cu victorii pe linie în Faza a III-a a campionatului – Grupele Valorice A, după ce a câştigat şi cele două meciuri din turneul secund al Fazei a II-a, pe care le-a găzduit în Sala Polivalentă Blejoi.

La fel ca în primul turneu al Grupei I, de la Drobeta Turnu-Severin, băieţii pregătiţi de Corina Savu şi Loredana Munteanu s-au impus la diferenţe mari în cele două întâlniri jucate:

CSM BBA Petrolul Ploieşti – ACS CS Heart Drobeta Turnu Severin 72-22 (32-5, 14-7, 8-4, 18-6)

ABC Hoops Braşov – CSM BBA Petrolul Ploieşti 30-55 (9-10, 4-9, 10-17, 7-19)

Lotul folosit în turneul secund a fost următorul: Patric Enache, Andrei Savu, Eric Tănase, Bogdan Patracioc, David Ţapu, Matei Tudose, Patrick Zamfir, Alex Ionescu, Alex Costache, David Stoican, Darius Frusina şi Teodor Mateescu.

Cele două turnee ale Fazei a III-a – Grupele Valorice A (în care se formează 8 grupe de câte 4 echipe) vor avea loc anul viitor, pe 18-20 ianuarie şi 28 februarie – 1 martie.