Nicoleta Dumitrescu

Având în vedere faptul că, la nivelul județului Prahova, criza apei continuă- din cauza problemelor înregistrate la Barajul Paltinu, locuitorii din 13 localități fiind, în continuare, lipsiți de furnizarea apei potabile și menajere – au fost luate o serie de măsuri, în regim de urgență. Concret, duminică seară, premierul Ilie Bolojan a aprobat, la solicitarea prefectului județului, după întrunirea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență ce vizează distribuirea apei îmbuteliate către populația afectată, din rezervele statului. Operațiunea a demarat chiar din seara zilei menționate, începând cu ora 22:00, tiruri cu apă potabilă îmbuteliată (în sticle de doi litri), distribuită din rezervele de stat, ajungând în localitățile afectate. Conform Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pentru județul Prahova a fost aprobată distribuirea apei, din sursa menționată, pentru populația din localitățile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești, Vărbilău, Aluniș, Cornu, timp de trei zile, 4 litri/persoană. Astfel, în total, 430.236 de litri, din rezervele statului, vor junge la 107.559 de prahoveni afectați de criza apei de la nivelul județului, cea mai mare cantitate, de 115.972 litri, fiind pentru municipiul Câmpina. Distribuirea apei a continuat și ieri, cei de la ISU Prahova precizând că, în funcție de solicitări, cantitatea poate fi suplimentată în zilele următoare, până la restabilirea alimentării cu apă potabilă. În paralel, de la nivelul unor inspectorate județene pentru situații de urgență au fost dislocate autospeciale de transport apă potabilă, pentru alimentarea unităților sanitare afectate, pentru județul Prahova fiind trimisă o autocisternă de 30.000 l de la ISU Timiș și o alta de 10.000 l de la ISU Brașov. De asemenea, în urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, desfășurată duminică, s-a decis ca ISU Prahova să asigure transportul și distribuirea apei menajere – interzisă consumului uman, utilizând cele 4 autocisterne de 9.000 de litri aflate în dotarea instituției, zonele de distribuire fiind stabilite de comun acord cu autoritățile locale. Duminică seară, distribuirea apei menajere s-a desfășurat în Câmpina, Telega, Băicoi, Bănești și Brebu, celelalte localități afectate informând ISU Prahova că dispun de surse alternative și nu necesită furnizarea de apă menajeră. Conform ISU Prahova, și pe parcursul zilei de ieri au continuat misiunile pompierilor prahoveni pentru distribuirea apei menajere, astfel: Breaza, la sediul primăriei, cu autocisterna de la Detașamentul Sinaia; la Băicoi, la Spitalul Patrick și în recipientele instalate de autorități în diferite puncte din oraș, cu autocisterna de la Detașamentul 2 Ploiești; la Câmpina, la Asociația Sindrom Down, Spitalul Municipal, Direcția Economică, Liceul de Electromecanică și Casa Tineretului, cu autocisterna de la Detașamentul Câmpina. ”Pompierii din cadrul Detașamentului Câmpina acordă sprijin pentru distribuirea baxurilor cu apă potabilă către populație. Misiunile de acest tip vor continua”, au precizat, ieri, reprezentanții ISU Prahova. De asemenea, în zonele afectate de întreruperea furnizării apei, și Hidro Prahova a amplasat containere tip IBC cu apă potabilă și a închiriat cisterne, toate fiind puse la dispoziția populației afectate.

Până pe 5 decembrie – cursuri online

Având în vedere situația existentă, Inspectoratul Școlar Județean Prahova a anunțat că, în perioada 2-5.12.2025, în unitățile de învățământ/unitățile conexe din localitățile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunați, Cornu, Poiana Câmpina, Șotrile, Bănești, Brebu, Telega, Florești, Vărbilău și Aluniș, cursurile se vor desfășura în sistem online. ”Inspectoratul Școlar Județean Prahova asigură atât toate unitățile de învățământ, cât și familiile elevilor/preșcolarilor afectați de situația creată, de comunicarea permanentă și de colaborarea cu toate instituțiile implicate, astfel încât siguranța și sănătatea copiilor noștri să nu fie în pericol.Orice informație legată de evoluția situației va fi transmisă de îndată către unitățile de învățământ, către părinți și către elevi”, au precizat reprezentanții instituției.

Reuniune la Barajul Paltinu

Reamintim că oprirea totală a alimentării cu apă potabilă în localitățile menționate, din data de 28 noiembrie a.c., de la prânz, este determinată de blocaje tehnice apărute la nivelul sistemului de captare și tratare a apei, administrat de instituțiile responsabile de resursa de apă și barajul Paltinu, precizându-se că Hidro Prahova nu produce și nu tratează apă, ci doar o transportă. În prezent, nu există apă ce poate fi preluată și distribuită, deoarece producția este oprită la sursă, iar ploile recente au generat un nivel ridicat de aluviuni, turbiditatea a depășit limitele legale, instalațiile au intrat în blocaj, iar tratarea nu poate fi realizată în conformitate cu prevederile ce țin de calitatea apei destinată consumului uman. În acest context, ieri, președintele Consiliului Județean Prahova a inițiat, începând cu ora 15.00, organizarea unei întâlniri de lucru chiar la barajul Paltinu. ”Monitorizez permanent situația generată de problemele apărute la acumularea Paltinu și de întreruperea furnizării apei potabile în zona Câmpina. Este o situație serioasă, care afectează direct locuințe, spitale, școli și pe toți cei care depind în fiecare zi de un serviciu esențial. În astfel de momente, prioritatea trebuie să fie una singură: restabilirea cât mai rapidă a alimentării cu apă în condiții de siguranță. Am avut o discuție cu ministrul Mediului, Diana-Anda Buzoianu, și am convenit ca pe data de 1 Decembrie a.c. (n.n. – ieri), la ora 15.00, să organizăm o întâlnire de lucru la Barajul Paltinu. Consider că, în etapa aceasta, nu este momentul să căutăm vinovați, ci să aducem la aceeași masă toate instituțiile cu responsabilități, pentru a obține soluții rapide și aplicate. Este nevoie de o analiză clară și comună, de explicații tehnice oneste și de un plan de intervenție care să permită reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Oamenii au dreptul la certitudine, iar comunitățile la predictibilitate. Acum este momentul pentru colaborare, nu pentru tensiuni”, a precizat șeful admnistrației județene, Virgiliu Nanu.

Premierul Ilie Bolojan: Cei care au generat această criză trebuie să răspundă!

În schimb, premierul Ilie Bolojan a anunțat că este nevoie ca aceia care au generat criza apei să răspundă în consecință, chiar de duminică seara, ziua în care a aprobat ca în Prahova populația afectată să beneficieze de apă îmbuteliată din rezervele statului. ”Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în sprijinirea locuitorilor afectați. Este nevoie să tragem învățămintele necesare, pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. După reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”, a precizat premierul.