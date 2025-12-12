V. S.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunțat, ieri, ridicarea interdicției de consum a apei potabile în mai multe localități din județ, după finalizarea analizelor de laborator care au confirmat că apa se încadrează în parametrii de potabilitate prevăzuți de legislația în vigoare.

Măsura vine după întreruperea furnizării apei din 28 noiembrie 2025, generată de lucrările efectuate la nivelul barajului Paltinu, în contextul unui cod portocaliu de precipitații. Situația a afectat mai multe zone de distribuție din Prahova, motiv pentru care DSP a impus inițial interdicția de consum al apei până la restabilirea condițiilor de siguranță.

În urma reluării furnizării, furnizorii de apă și DSP Prahova au prelevat probe din puncte de consum reprezentative pentru a verifica calitatea apei. Conform rezultatelor analizelor, sistemele Brebu, Telega, Breaza, Florești, Băicoi (cu excepția Spitalului Orășenesc Băicoi) și Bănești au înregistrat valori conforme cu normele în vigoare.

Ca urmare, în aceste localități a fost ridicată interdicția de consum, iar apa poate fi utilizată pentru băut, gătit și spălat.

Pentru restul sistemelor afectate, interdicția rămâne în vigoare până la confirmarea potabilității apei. DSP Prahova precizează că analizele sunt în curs și că rezultatele vor fi comunicate imediat ce vor fi disponibile.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a confirmat, la rândul său, că apa de la robinet este potabilă în cele șase localități: ”Astăzi (n.n. – ieri) am primit primele rezultate ale probelor prelevate de DSP Prahova, iar vestea este una bună. Apa din aceste șase localități se încadrează în parametrii de potabilitate și poate fi folosită în siguranță pentru băut, gătit și igienă. Este un pas important înainte, după zile în care toți am lucrat continuu pentru stabilizarea rețelei și pentru revenirea la normal. Mulțumesc echipelor implicate și comunităților pentru răbdarea și înțelegerea lor. Pentru Spitalul Orășenesc Băicoi, restricțiile rămân pentru moment. Într-un punct izolat din rețeaua internă, o probă nu s-a încadrat în limitele admise. DSP Prahova efectuează deja prelevări suplimentare, astfel încât activitatea medicală să poată fi reluată în condiții de siguranță. Specialiștii sunt pe teren și lucrează pentru clarificarea rapidă a situației. Continuăm prelevările în celelalte localități și vom comunica imediat ce vom avea confirmări privind potabilitatea apei. Suntem pe drumul cel bun și facem tot ce ține de noi ca întregul județ să revină, cât mai repede, la normal”.