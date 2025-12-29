N. Dumitrescu

În ceea ce privește statutul de contribuabili, sfârșitul de an face dovada, cel puțin în cazul ploieștenilor, că nu toți și-au achitat, conform termenelor legale, taxele și impozitele datorate pentru bunurile deținute în proprietate- imobile, mașini și teren. Confirmarea a venit chiar de la directorul Serviciului Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești, Simona Dolniceanu, care ne-a precizat că în cazul a câtorva mii de datornici ploieșteni, persoane fizice și juridice, s-a recurs la procedura legală de executare silită. Astfel, precizând că anul acesta au fost înregistrați 19.935 de datornici persoane fizice și 1.885 de datornici persoane juridice, directorul SPFL Ploiești ne-a precizat: ”În cazul datornicilor, instituția ia măsuri de executare silită, constând în emiterea de somații și titluri executorii, instituie popriri și procedează la sechestrarea bunurilor și, acolo unde este posibil, procedează la valorificarea acestora, aplicând întocmai prevederile Codului de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare”. Așa cum ni s-a menționat, întrucât s-au depășit termenele legale de plată a taxelor și impozitelor locale, în condițiile în care acestea se achită în două rate – la termenul de 31 martie, respectiv 30 septembrie – în anul 2025, 18.104 de somații au fost transmise către persoanele fizice, iar alte 1.596 de somații către persoanele juridice, în multe dintre cazuri, din păcate, pentru că a existat neconformare, recurgându-se și la decizia de poprire pe venituri. ”Anul acesta s-au înregistrat 9.684 de popriri în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice 1.662 de popriri. În cazul în care un contribuabil nu deține bunuri sau venituri urmăribile, persoanele în cauză sunt declarate insolvabile. În cazul acestora, executarea silită se întrerupe. SPFL are obligația, cel puțin o dată pe an, ca să efectueze o investigație asupra stării materiale a acestor contribuabili. În cazurile în care se constată că debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile, instituțiile de executare silită iau măsurile necesare de trecere din evidența separată în evidența curentă și de executare silită”, ne-a mai precizat directorul Simona Dolniceanu, căreia i-am solicitat mai multe informații pe această temă. De precizat și faptul că în evidența Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești se află 146.989 de contribuabili persoane fizice și 8.109 de contribuabili persoane juridice. În cazul persoanelor fizice, numărul proprietarilor de clădiri este de 122.404 de contribuabili; proprietari auto – 60.745, iar proprietari de teren – 44.263. În cazul persoanelor juridice, numărul proprietarilor de clădiri este de 1.887 de contribuabili; de auto – 5.321, iar de teren -1.457. Potrivit unei situații centralizate, până la data de 23 decembrie a.c., la Ploiești, 140.212 contribuabili achitaseră taxele și impozitele locale, din care 101.686 au fost considerați ”bun platnici”, întrucât aceștia au achitat până la data de 31 martie suma datorată pentru întregul an 2025, drept pentru care au primit și o reducere la plată de 10%.