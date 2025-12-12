V. S.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a avut o ședință de lucru tehnică între reprezentanți ai administrației locale și specialiștii de la Apele Române, în contextul problemelor recente privind alimentarea cu apă potabilă. Discuțiile s-au purtat direct pe hărți și schițe ale sistemului, pentru a clarifica în detaliu traseul conductelor de la barajul Paltinu până în localitățile deservite, precum și zonele de jurisdicție și punctele vulnerabile ale infrastructurii.

Potrivit concluziilor întâlnirii, există două etape esențiale în perioada următoare: repornirea prizei de la joasă înălțime a Hidroelectrica și realizarea reparațiilor necesare la barajul Paltinu. Șeful administrației județene subliniază că, pentru a evita situații similare celor din ultimele zile, este crucială folosirea completă a întregii infrastructuri disponibile – publică, dar și privată – inclusiv evaluarea capacităților de stocare, a rezervelor și a puțurilor existente.

Repunerea în funcțiune a bazinului de apă curată de la Lunca Mare este considerată o prioritate absolută, iar demersurile pentru începerea rapidă a lucrărilor de către Apele Române și ESZ, prin Ministerul Mediului, sunt deja în derulare.

Virgiliu Nanu anunță că va continua analiza tuturor soluțiilor posibile pentru ca locuitorii Prahovei să nu mai fie afectați de întreruperi în alimentarea cu apă și pentru ca accesul la apă potabilă să redevină o normalitate.