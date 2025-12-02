F. T.

Potrivit unei informări a Poliţiei Române, în perioada ianuarie – octombrie 2025, la nivel național, au fost desfășurate 362 de acțiuni, în sistem integrat, pe linia combaterii contrabandei cu tutun și produse din tutun.

Una dintre cele mai ample acţiuni a fost derulată în luna septembrie a anului curent, când, potrivit aceleiaşi informări a Poliţiei Române, oamenii legii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu procurorii DIICOT Ploieşti, au documentat activitatea infracțională a două persoane – dintre care una în vârstă de 45 de ani, cetățean turc, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă, iar cealaltă – de 23 de ani – cercetată pentru complicitate la contrabandă cu ţigarete.

Tutunul era introdus clandestin în țară prin intermediul unor firme de transport internațional, iar la data de 5 august a.c., persoana de 45 de ani a fost prinsă în flagrant delict, în Prahova, în timp ce transporta 100.000 de țigarete destinate comercializării, celălalt bărbat având rolul de antemergător, pentru a semnala eventuale situații de risc sau prezența organelor de poliție pe traseu.

După identificarea celor doi, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție la locuința cetățeanului turc, fiind descoperite și ridicate alte aproximativ 616.000 de țigarete, de diferite mărci, ambalate în pachete fără timbru, majoritatea purtând inscripții «made in Turcia» sau «made in Iran».

Ulterior, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea persoanei de 45 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă. De asemenea, a fost luată măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, față de persoana de 23 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la contrabandă.