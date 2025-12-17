V. S.

O alunecare de teren care avansează de la o zi la alta pune în pericol mai multe gospodării din satul Măneciu Pământeni, comuna Măneciu. Situația este critică pe strada Podișor, unde locuitorii se tem că instabilitatea versantului ar putea duce atât la ruperea singurei căi de acces către locuințe, cât și la afectarea directă a caselor, aflate la doar câțiva metri de marginea prăpastiei care se adâncește constant.

Oamenii spun că au solicitat intervenția de urgență a Primăriei Măneciu, însă răspunsul primit din partea autorităților locale a fost că nu există fonduri disponibile pentru realizarea lucrărilor necesare.

Disperați, locuitorii au început să își facă publică situația, atrăgând atenția asupra riscurilor majore la care sunt expuși.

„În localitatea Măneciu Pământeni, pe strada Podișor, cât de curând vom rămâne fără drum. Rugăm persoanele care doresc și ne pot ajuta să ne dea o mână de ajutor. Nu vom mai putea circula decât foarte puțin pe jos, cu mașina nici nu se pune problema. Există riscul ca, într-o bună zi sau noapte, să ne trezim că ne fug casele în vale și nimeni nu ia nicio măsură”, a transmis una dintre persoanele afectate.

În lipsa unei intervenții rapide, pericolul pentru siguranța locuitorilor crește de la o zi la alta, iar degradarea drumului ar putea izola complet zona.

Până în acest moment, autoritățile locale nu au anunțat un calendar concret al măsurilor care ar urma să fie luate pentru stabilizarea terenului și protejarea locuințelor.