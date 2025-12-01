Alimentele ultraprocesate sunt asociate cu efecte nocive asupra tuturor organelor principale ale corpului uman și reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea globală, potrivit celui mai amplu studiu realizat la nivel mondial, potrivit The Guardian, preluat de TVRInfo. Alimentele ultraprocesate înlocuiesc rapid alimentele proaspete din dieta copiilor și adulților din întreaga lume și sunt asociate cu un risc crescut de apariție a mai multor afecțiuni, printre care obezitatea, diabetul de tip 2, bolile cardiace și depresia. Creșterea bruscă a consumului de alimente ultraprocesate la nivel mondial este stimulată de corporații orientate spre profit, care utilizează o serie de tactici agresive pentru a stimula consumul, a influența dezbaterile științifice și a împiedica reglementarea, sugerează analiza dovezilor. Concluziile, extrase dintr-o serie de trei articole publicate în revista The Lancet, vin în contextul în care milioane de oameni consumă din ce în ce mai mult alimente ultraprocesate, cum ar fi mâncăruri gata preparate, cereale, batoane proteice, băuturi carbogazoase și fast-food.

În Marea Britanie și SUA, mai mult de jumătate din dieta medie constă acum în alimente ultraprocesate. Pentru unii, în special pentru persoanele mai tinere, mai sărace sau din zone defavorizate, o dietă care conține până la 80% aceste tipuri de alimente este tipică. Dovezile analizate de 43 dintre cei mai importanți experți mondiali sugerează că dietele bogate în alimente ultraprocesate sunt asociate cu supraalimentarea, calitatea slabă a nutriției și o expunere mai mare la substanțe chimice și aditivi nocivi.

O revizuire sistematică a 104 studii pe termen lung realizată pentru această serie a arătat că 92 dintre ele raportau un risc crescut asociat cu una sau mai multe boli cronice și cu moarte prematură din orice cauză. Unul dintre autorii seriei Lancet, profesorul Carlos Monteiro, profesor de nutriție în sănătate publică la Universitatea din São Paulo, a declarat că aceste descoperiri subliniază necesitatea unor acțiuni urgente pentru a combate consumul alimentelor ultraprocesate. „Primul articol din această serie Lancet arată că alimentele ultraprocesate afectează fiecare sistem major de organe din corpul uman. Dovezile sugerează puternic că oamenii nu sunt adaptați biologic să le consume.” El și colegii săi din Brazilia au elaborat sistemul de clasificare Nova pentru alimente. Acesta le grupează în funcție de nivelul de procesare, de la unu, alimente neprocesate sau minim procesate, cum ar fi fructele și legumele întregi, până la patru: ultraprocesate. Această categorie include produse fabricate industrial, deseori cu arome artificiale, emulgatori și coloranți. Exemple sunt băuturile carbogazoase și gustările ambalate; acestea tind să fie extrem de plăcute la gust, bogate în calorii, dar sărace în nutrienți. Ele sunt, de asemenea, concepute și promovate pentru a înlocui alimentele proaspete și mesele tradiționale, maximizând în același timp profiturile corporative, a spus Monteiro. Criticii susțin că alimentele ultraprocesate sunt o categorie neclar definită și că politicile de sănătate existente, cum ar fi cele menite să reducă consumul de zahăr și sare, sunt suficiente pentru a gestiona această amenințare. Monteiro și co-autorii studiului au recunoscut existența unor critici științifice valide ale sistemului Nova și ale conceptului de aliemnte ultraprocesate, cum ar fi lipsa studiilor clinice și comunitare pe termen lung, înțelegerea încă emergentă a mecanismelor implicate și existența unor subgrupuri cu valori nutriționale diferite.

Totuși, aceștia au susținut că studiile viitoare nu trebuie să întârzie acțiunea imediată pentru combaterea flagelului reprezentat de alimentele ultraprocesate, care, spun ei, este justificată de dovezile existente. „Consumul tot mai mare de alimente ultraprocesate schimbă dietele la nivel mondial, înlocuind alimentele și mesele proaspete sau minim procesate”, a avertizat Monteiro. „Această schimbare a obiceiurilor alimentare este alimentată de corporații globale puternice, care generează profituri enorme prin prioritizarea produselor ultraprocesate, susținute de marketing extins și de lobby politic pentru a bloca politici eficiente de sănătate publică care să sprijine alimentația sănătoasă.”

Al doilea articol din serie propune politici pentru a reglementa și reduce producția, marketingul și consumul de alimente ultraprocesate. Deși unele țări au introdus reguli pentru reformularea alimentelor și controlul UPF, „răspunsul global în materie de sănătate publică este încă incipient, asemănător cu situația mișcării de control al tutunului cu decenii în urmă”, se menționează.

Al treilea articol afirmă că creșterea consumului acestor alimente este determinată de corporațiile globale, nu de alegerile individuale. Alimentele ultraprocesate reprezintă cauza principală a „pandemiei de boli cronice” legate de dietă, companiile alimentare punând profitul mai presus de orice, spun autorii studiului. Principalul obstacol în calea protejării sănătății îl reprezintă „activitățile politice ale corporațiilor, coordonate la nivel transnațional printr-o rețea globală de grupuri de fațadă, inițiative cu multiple părți interesate și parteneri de cercetare, pentru a contracara opoziția și a bloca reglementarea”. Co-autorul seriei, profesorul Barry Popkin, de la Universitatea din Carolina de Nord, a declarat: „Solicităm includerea ingredientelor care marchează alimentele ultraprocesate pe etichetele de pe fața ambalajului, alături de excesul de grăsimi saturate, zahăr și sare, pentru a preveni substituirea cu ingrediente nesănătoase și pentru a permite o reglementare mai eficientă.” Autorii au propus, de asemenea, restricții mai stricte de marketing, în special pentru reclamele destinate copiilor, precum și interzicerea alimentelor ultraprocesate în locuri publice precum școli și spitale și stabilirea unor limite privind vânzarea și spațiul la raft pentru aceste tipuri de alimente în supermarketuri.

Un exemplu de succes este programul național brazilian de alimentație școlară, care a eliminat majoritatea alimentelor ultraprocesate și care va cere ca 90% din alimente să fie proaspete sau minim procesate până în 2026.

Cercetătorii care nu au participat la realizarea seriei au salutat în linii mari analiza datelor, dar au solicitat și mai multe cercetări în domeniul alimentelor ultraprocesate, avertizând că asocierea cu efectele nocive asupra sănătății nu înseamnă neapărat și o relație de cauzalitate.