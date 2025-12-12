Ieri, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorți a grupelor din cea de-a doua rundă de calificare pentru campionatele europene, în care junioarele U17 și U19 vor evolua în Liga A.

Tricolorele U17, în grupă cu Finlanda, Cehia și Letonia

Tricolorele pregătite de Ionuț Florea s-au menținut în Liga A după ce au încheiat pe poziția a 3-a în Grupa A6 din Liga A de calificare către UEFA EURO WU17 2026. Naționala noastră a jucat contra Elveției, Austriei și Ucrainei.

În urma tragerii la sorți pentru cea de-a doua rundă de calificare, România a fost repartizată în Grupa A3, alături de Finlanda, Cehia și Letonia. Meciurile vor fi găzduite de Cehia, iar programul va fi anunțat ulterior.

Echipele care încheie pe primul loc grupele din runda a doua de calificare se vor califica la turneul final continental care va avea loc în vara anului 2026 în Irlanda de Nord.

Junioarele U19 au ­promovat în Liga A și întâlnesc Polonia, Grecia și Belgia

Naționala feminină U19, pregătită de Constantin Olariu, a promovat în Liga A după ce a câștigat în prima rundă grupa din care au mai făcut parte San Marino, Bosnia-Herțegovina și Ucraina. În urma tragerii la sorți, junioarele U19 au fost repartizate în Grupa A2, alături de Polonia, Grecia și Belgia. Gazda grupei de calificare va fi Polonia, iar partidele se vor disputa pe 12, 15 și 18 aprilie 2026. Campionatul European U19 feminin va avea loc în perioada 27 iunie – 10 iulie 2026 în Bosnia & Herțegovina, iar la turneul final vor participa câștigătoarele grupelor din Liga A.