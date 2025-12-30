• Psihologii susțin că ”aceste stări sunt doar semne de ­suprasolicitare de final de an”

De ce perioada care ar trebui să fie plină de bucurie devine pentru mulți o povară emoțională? În jurul Sărbătorilor, presiunea de a fi fericiți, așteptările sociale și oboseala acumulată se pot transforma în tristețe sau chiar anxietate. Depresia de Sărbători este reală, însă specialiștii spun că o putem gestiona dacă învățăm să renunțăm la presiunea de a fi mereu fericiți și de a face totul perfect. Lidia Rusu și Alin Savelie, psihoterapeuți în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria, au explicat mecanismele apariției tristeții în această perioadă în care firesc ar fi să fim fericiți, dar și ce să facem ca să nu rămânem cantonați în această stare, potrivit Hotnews.

În social media, în reclame sau la televizor, Sărbătorile sunt prezentate ca acea perioadă perfectă a anului, în care toată lumea este fericită – familiile se reunesc, cadourile sunt impecabile, mesele arată ca în reviste. Această imagine idilică ne face să credem că și noi ar trebui să ne încadrăm în acest tipar al fericirii și perfecțiunii. Când realitatea nu arată la fel, mulți ajungem să ne comparăm cu ceilalți sau să ne învinovățim că nu reușim să fim „cum ar trebui“. Presiunea de a atinge aceste aștepări poate transforma perioada Sărbătorilor într-una stresantă și chiar copleșitoare.

„Expresia din engleză spune It’s the most beautiful time of the year (Este cea mai minunată perioadă din an) și, cumva, ne așteptăm să simțim bucurie și entuziasm, să trăim experiențe minunate în această perioadă și când nu se întâmplă asta, simțim că ne lipsește ceva și, în loc să ne bucurăm, ne întristăm și mai tare“, spune psihoterapeutul Lidia Rusu.

Această discrepanță între realitate și așteptări se simte mai puternic tocmai pentru că, în perioada Sărbătorilor, ni se spune „cum ar trebui să fie“ lucrurile. „Sărbătorile vin cu așteptări foarte puternice – pe de o parte suntem bombardați cu imaginea asta perfectă de familie fericită, cadouri peste cadouri, lume veselă și se poate ca în realitate lucrurile să nu stea deloc așa. În aceste momente, mintea noastră simte această discrepanță – chiar dacă știi că e ceva exagerat, tu faci un bilanț și tragi o linie și atunci îți dai seama că nu ai ajuns unde voiai sau că în viața ta nu se întâmplă ce ți-ai dorit“, subliniază și psihoterapeutul Alin Savelie.

În toată această ecuație, comparațiile cu ceilalți devin aproape inevitabile și adesea sunt o sursă majoră de nefericire. În online, dar și în viața de zi cu zi, vedem oameni care par să trăiască în relații ideale, cu familii fericite și vieți impecabil puse la punct. Chiar dacă știm la nivel rațional că multe dintre aceste imagini sunt idealizate sau atent construite, tot ajungem să ne întrebăm dacă noi facem suficient sau dacă suntem suficienți.

Această comparație continuă, care se accentuează în perioada Sărbătorilor, poate amplifica sentimentul de nemulțumire sau de tristețe și ne poate împiedica să vedem lucrurile bune pe care le avem deja. „Așteptările acestea funcționează, de fapt, ca un mecanism de comparație permanent: cum ar trebui să fiu versus cum sunt în realitate. Iar când diferența dintre cele două devine prea mare, apar automat vinovăția, rușinea, sentimentul că nu sunt suficient de bun și că trebuie mereu să fac mai mult“, explică psihoterapeutul Alin Savelie.

Lidia Rusu aduce și o altă idee în discuție, aceea că în spatele acestor comparații pe care le facem cu ceilalți, stă una dintre cele mai profunde nevoi umane: dorința de a avea o viață împlinită. „Când ne uităm la ceilalți și vedem că lucrurile arată mai bine decât la noi, asta ne aduce un sentiment profund de lipsă de împlinire legat de viața noastră, de cine suntem, de ce am reușit să facem până acum. Și atunci aștepările astea pe care le avem prin comparație cu ceilalți ne adâncesc sentimentul că este ceva greșit cu noi și ne simțim foarte triști“.

Comparațiile sunt inevitabile – fac parte din felul în care funcționăm ca oameni –, însă pentru a ne proteja starea de bine e important să ne întoarcem atenția spre noi și spre propriile repere. Ne ajută să observăm lucrurile bune din viața noastră, să începem să fim recunoscători pentru ce avem și să fim mai prezenți aici și acum, nu într-o imagine idealizată pe care ne-o construim în minte. „Există mereu lucruri bune în viața noastră, doar că le vedem mai greu atunci când ne raportăm constant la alții. Comparația e moartea fericirii“, subliniază psihoterapeutul Alin Savelie.

Și psihoterapeutul Lidia Rusu subliniază cât de important este să ne întoarcem atenția spre noi înșine în această perioadă, pentru a mai ușura presiunea și tensiunea emoțională. „Cred că, înainte de toate, e important să ne definim propriul adevăr. Prea des avem impresia că adevărul se află în exterior, în ceea ce fac sau arată ceilalți. Doar că nu întotdeauna ceea ce vedem la alții se potrivește cu cine suntem noi. De aceea, ne ajută să ne ancorăm în identitatea noastră: în ceea ce simțim, în ceea ce ne dorim și în valorile după care vrem să trăim“.

Dacă nu există un echilibru în relația cu familia și în restul anului, s-ar putea ca Sărbătorile să fie ocazia perfectă să ajungem să simțim mai multă presiune, spune psihoterapeut Lidia Rusu.

Tristețea, melancolia, oboseala sau chiar senzația de neputință resimțite intens în această perioadă aglomerată ne pot face să ne întrebăm dacă nu ascund ceva mai profund. Specialiștii explică că aceste stări, asemănătoare simptomelor depresiei, sunt, de cele mai multe ori, sezoniere și legate de contextul Sărbătorilor. „Uneori aceste stări sunt doar semne de suprasolicitare de final de an. Mulți au muncit intens și, odată ce văd aproape linia de sosire, oboseala și epuizarea emoțională devin foarte evidente. Ele pot semăna cu simptomele depresiei, dar nu înseamnă neapărat că este vorba despre depresie. Este important ca, dacă aceste stări persistă și dincolo de perioada Sărbătorilor, să apelăm la ajutorul unui specialist“, puncteză psihoterapeutul Alin Savelie.

Pe lângă atenția la semnalele corpului și emoțiilor, specialiștii recomandă și adoptarea unor rutine zilnice care să ne protejeze starea de bine. Somnul adecvat, alimentația sănătoasă și activitatea fizică ușoară nu doar că ne mențin energia, ci ajută și la echilibrul emoțional. Chiar și câteva minute de mișcare pe zi, mesele regulate și odihna suficientă pot reduce stresul și pot face ca Sărbătorile să fie mai suportabile, chiar plăcute, în ciuda presiunii și a agitației specifice acestei perioade.

• Recomandări de la specialiști ca să reducem stresul de Sărbători și să avem grijă de noi:

• În primul rând, este important să acceptăm că perfecțiunea nu există – nu există viață perfectă, familie perfectă, stare de spirit perfectă. „Asta înseamnă, implicit, și că e posibil să nu mă simt întotdeauna bine din punct de vedere emoțional. Și atunci, chiar dacă de Sărbători nu simt bucurie sau entuziasm, să îmi dau voie să simt asta“, argumentează psihoterapeutul Lidia Rusu.

• Este util să practicăm compasiunea și autocompasiunea. În loc să ne judecăm pentru cum ne simțim, putem să ne gândim la motivele pentru care apare acea stare și să ne amintim că nu suntem singurii care trecem prin astfel de emoții. Dacă conștientizăm că există și alți oameni care nu sunt neapărat fericiți în această perioadă și putem avea înțelegere și compasiune față de ei, atunci această atitudine ne ajută, în același timp, să fim mai blânzi și cu noi înșine.

• O altă recomandare este să fim recunoscători pentru ce avem în viața noastră, în loc să ne concentrăm constant pe atingerea de noi obiective. Această practică reduce presiunea pe care o punem pe noi și, implicit, contribuie la o stare de bine.

• Stresul poate fi mai ușor de gestionat dacă ne ocupăm din timp de pregătirile pentru Sărbători. Planificarea cadourilor, curățenia și lista de cumpărături pentru mesele festive sunt activități care, dacă sunt amânate până în ultimul moment, pot genera anxietate și presiune suplimentară. Dacă împărțim sarcinile în pași clari și realiști și implicăm, atunci când este posibil, și alte persoane, organizarea este mult mai eficientă.

Ce mai putem face este să limităm timpul petrecut pe social media. „Este important să reducem timpul petrecut pe Social Media și să folosim aplicații care contorizează timpul de utilizare. În zilele libere, riscul este să stăm ore întregi pe telefon, ceea ce poate crește anxietatea și senzația de suprasolicitare“, explică psihoterapeutul Alin Savelie.

La fel de important este să investim în relația cu noi înșine: să ne acordăm timp pentru relaxare, cum ar fi un masaj sau o ieșire cu un prieten bun, și să fim recunoscători pentru realizările din anul care se încheie.

„Totodată, e important să rămânem prezenți în moment, să observăm luminile de pe stradă, mirosul bradului sau gustul ceaiului – toate acestea ne ajută să trăim Sărbătorile cu mai multă bucurie“, conchide psihoterapeutul Lidia Rusu.