F.T.

De la începutul anului școlar 2025/2026 și până în prezent, jandarmii din cadrul Grupării Mobile „Matei Basarab” Ploiești au desfășurat activități preventiv-educative în peste 60 de școli și grădinițe din județ, la care au participat aproximativ 6.500 de elevi și preșcolari. „În cadrul acțiunilor derulate în instituțiile de învățământ, reprezentanții instituției le-au vorbit copiilor despre ce presupune siguranța personală, comportamentul responsabil, precum și despre respectarea legii. De asemenea, în contextul apropiatelor Sărbători de Iarnă, le-a fost atrasă atenția asupra riscului folosirii obiectelor pirotehnice și a prevederilor legale în domeniu”, se menționează într-o informare a Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploiești.