Surpriză de „Moș Crăciun” la sărbătoarea de final de an a celor aproape 100 de copii din Lipănești și din localitățile învecinate, cei care practică fotbalul la clubul local Unirea Tricolor, sub îndrumarea lui Silviu Candachia.

Chiar înainte ca Moșul să împartă cadourile, jucătorii Petrolului au apărut în fața celor mici, fiind primiți cu căldură și cu mare bucurie. „Să știți că în fotbal, ca și în viață, nimic nu e ușor! Trebuie să fiți cuminți, curajoși, muncitori, pentru că de cele mai multe ori munca bate talentul. Mă bucur că mă aflu aici, împreună cu colegii mei, și sper ca într-o zi să vă văd la televizor, jucând pentru Petrolul”, le-a transmis Gicu Grozav micilor fotbaliști.

A fost, desigur, timp suficient, mai apoi, pentru poze și autografe, iar la final și jucătorii „lupilor” au avut parte de un marcaj „om la om” făcut de către Moș Crăciun, primind frumoase cadouri din partea gazdelor.