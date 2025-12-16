Pentru Yohan Roche (28 ani), confruntarea cu Universitatea Cluj a fost ultima pe care a disputat-o, în 2025, în tricoul „galben-albastru”. Fundașul central al Petrolului a plecat, după meci, spre Paris, de unde își va continua drumul către Maroc, acolo unde va face joncțiunea cu coechipierii săi de la naționala Beninului, participantă la ediția din acest an a Cupei Africii.

Competiția se va desfășura între 21 decembrie și 18 ianuarie, iar Beninul se află în Grupa D, urmând să le întâlnească pe RD Congo (23 decembrie, ora 14.30), Botswana (27 decembrie, ora 14.30) și Senegal (30 decembrie, ora 21.00). Primele două clasate vor merge în faza sferturilor de finală.

Roche a bifat 17 meciuri pentru FC Petrolul în această ediție de campionat, iar pentru selecționata „gheparzilor” are 21 de prezențe, el fiind, în ultimul an și jumătate, unul dintre titularii constanți ai naționalei pregătite de către germanul Gernot Rorh.