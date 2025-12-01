Trei dintre sportivii secţiei de kempo a CSM Ploieşti au participat la Cupa României de Kempo K1, competiţie desfăşurată în Sala Apollo, din Bucureşti, reuşind să obţină o medalie de argint şi una de bronz.

Pe poziţia secundă s-a clasat Richard Oghinciuc, la categoria 12-14 ani, „-85 kg”, iar locul al 3-lea a fost ocupat de mezinul David Cristian Vărzaru, la categoria 6-8 ani, „-20 kg”! Cel de-al treilea sportiv înscris în competiţie de antrenorul Horia Rădulescu, Lorenzo Vasilescu, a ocupat locul al 4-lea la seniori, categoria de greutate „-70 kg”.