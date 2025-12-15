Sezonul gripal a început oficial în România, după ce infecțiile respiratorii au atins un nou vârf: 81.174 cazuri și un număr de patru ori mai mare de îmbolnăviri de gripă față de acum un an, potrivit Mediafax.

În săptămâna 1–7 decembrie 2025, România a raportat 81.174 cazuri de infecții respiratorii, cu 28,2% mai multe față de săptămâna anterioară, marcând debutul oficial al sezonului gripal, după ce rata de pozitivitate pentru același tip de virus gripal a depășit pragul de 10%, potrivit INSP.

Au fost înregistrate 3.018 cazuri de gripă clinică, aproape dublu față de săptămâna precedentă (1.504) și de patru ori mai multe decât în aceeași perioadă a sezonului trecut (794).

Cazurile au fost raportate în 39 de județe, cele mai multe fiind în: București – 534, Botoșani – 581, Iași – 328, Suceava – 282, Cluj – 210, Brașov – 208.

În aceeași perioadă, au fost raportate 22 cazuri de SARI (infecții respiratorii acute severe), cu 12 mai puține față de săptămâna anterioară, dar cu 19 mai multe față de aceeași săptămână din sezonul precedent. Laboratoarele au confirmat 28 de cazuri de gripă în ultima săptămână:12 cu virus gripal AH3, 2 cu virus gripal AH1, 14 cu virus gripal A nesubtipat. De la începutul sezonului, totalul cazurilor confirmate de laborator a ajuns la 80, dintre care: 51 cu virus gripal A nesubtipat, 21 cu virus gripal AH3, 5 cu virus gripal AH1, 3 cu virus gripal B. Nu a fost raportat niciun deces confirmat cu virus gripal.

Până la 7 decembrie 2025, în Registrul Electronic Național de Vaccinări au fost înregistrate 1.198.569 de vaccinări antigripale, dintre care:1.175.429 pentru persoanele eligibile pentru vaccin gratuity, 5.488 realizate în farmaciile comunitare autorizate.

Autoritățile de sănătate publică recomandă continuarea vaccinării, luând în considerare evoluția sezonului gripal și creșterea semnificativă a cazurilor din ultima săptămână.