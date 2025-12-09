S-a dat startul Interliga de iarnă Under 11 și U12, competiții de juniori fără clasamente și rezultate contabilizate, disputate în sistem campionat tur-retur, până pe data de 22 februarie 2026.

În pauza de iarnă dintre turul și returul Interligii Naționale U7-10, juniorii își continuă programul de pregătire, formare și competiție în cadrul a doua competiții dedicate, este vorba de Interliga de iarnă U11 și U12.

Meciurile se dispută pe teren redus, în sală (balon), și sunt eligibili jucătorii băieți născuți în 2015 și 2016, plus maximum 3 jucătoare născute în 2013, la nivelul competiției U11, jucătorii băieți născuți în 2014 și 2015, plus maximum 3 jucătoare născute în 2012, la nivelul competiției U12.

Echipele în format 4+1 vor alinia două garnituri de jucători, ce vor juca prin rotație, câte 20 de minute fiecare, partidele având două reprize de câte 40 de minute.

Pentru a încuraja jocul combinativ, se aplică și trei reguli speciale în competiție:

• Nu se poate marca gol direct din lovitură de începere a jocului;

• Nu se poate marca gol direct din propria jumătate de teren;

• Nu se poate șuta sau centra din propria jumătate de teren în careul advers.

În nu mai puțin de 15 serii sunt organizate echipele participante pentru Interliga de iarnă U11 și alte 15 pentru Interliga de iarnă U12 în acest sezon! Componența lor este aceeași, județul nostru având doar 3 echipe angrenate în întrecere.

Componența serie 8: Kids Tâmpa 2015 Brașov, Colțea 1920 Brașov, Petrosport Ploiești, Kinder 2016 Brașov, Petrolul Ploiești, ACS MX Pro Academy, Chindia Târgoviște, CSS Târgoviște.