alPHa Prahova, ultimul test înainte de „Road to Glory”

Echipa de handbal feminin alPHa Prahova dispută joi, 18 decembrie, ultimul meci oficial înaintea marelui eveniment de duminică din Sala Sporturilor Olimpia. Formația prahoveană va evolua în deplasare, de la ora 17:00, împotriva echipei CSM Făgăraș.

Partida de la Făgăraș reprezintă un test important pentru staff și jucătoare, într-un moment cheie al sezonului. Meciul vine la finalul unei perioade intense și oferă ocazia de a regla ultimele detalii înaintea confruntării de duminică, considerată un adevărat punct de referință pentru echipă și pentru publicul prahovean.

Stafful tehnic privește întâlnirea ca pe o oportunitate de a consolida relațiile de joc, de a gestiona eficient efortul și de a menține ritmul competițional înaintea „main event”-ului din Cupă.

„Fiecare meci contează în construcția noastră. Cel de la Făgăraș este un pas necesar înainte de ceea ce urmează duminică. Ne interesează atitudinea, disciplina și continuitatea jocului”, transmit reprezentanții clubului.

După confruntarea de joi, atenția se va muta integral către meciul de duminică, 21 decembrie, din Sala Sporturilor Olimpia, unde alPHa Prahova va juca în Cupa României, într-un eveniment special, sub conceptul „Road to Glory”.

alPHa Prahova invită suporterii să rămână aproape de echipă în aceste zile decisive și să fie prezenți duminică în tribune, pentru a susține parcursul unei echipe care crește prin muncă, răbdare și identitate locală.