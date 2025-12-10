• Aproape 600.000 de ­debitori vor plăti rate mai mici la bănci

După o perioadă lungă de dobânzi ridicate, românii primesc o veste excelentă chiar înainte de noul an. De la 1 ianuarie 2026, Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) va scădea de la 6,06% la 5,68% pe an. Reducerea va fi resimțită direct de cei care au credite ipotecare legate de acest indicator.

Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, a confirmat că, pe baza datelor actuale, IRCC ar urma să scadă cu aproximativ 50 de puncte de bază în primul semestru din 2026. În termeni practici, această relaxare se traduce printr-o economie medie de aproape 100 de lei pe lună la rata unui credit ipotecar, în funcție de valoarea și maturitatea împrumutului (CFA România / Economica.net).

De scădere vor beneficia direct aproape 600.000 de debitori. Potrivit BNR, 596.567 de români aveau, la sfârșitul lunii iulie 2025, credite ipotecare cu dobânda indexată la IRCC, însumând peste 80 de miliarde de lei. Toți acești clienți vor observa o reducere imediată a costului de finanțare.

IRCC este calculat ca media tranzacțiilor interbancare efective din trimestrul anterior. Nivelul de 5,68% reflectă media trimestrului al treilea din 2025 (1 iulie – 30 septembrie), perioadă în care indicele zilnic a variat între un maxim de 6,37% și un minim de 5,53%.

Tendința descendentă pare să continue. Pe baza datelor valabile până la 8 decembrie, IRCC ar putea rămâne în trimestrul al doilea din 2026 în intervalul 5,5% – 5,6%. Evoluția este influențată de lichiditatea ridicată din piața bancară și de scăderea ușoară a indicelui ROBOR.

Deși IRCC are un impact important în piață, majoritatea românilor cu credite ipotecare – aproximativ 70%, adică în jur de 2,2 milioane de persoane – au dobândă fixă și nu sunt afectați de fluctuațiile IRCC sau ROBOR.

Totuși, scăderea indicelui rămâne un barometru al relaxării costurilor de finanțare la nivel național și un semnal că ciclul de majorare a dobânzilor s-a încheiat.