Nicoleta Dumitrescu

Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, celebrată anual pe data de 25 noiembrie, a fost marcată, ieri, și în România, inclusiv în Prahova, prin diverse acțiuni organizate de instituții ale statului și nu numai. Inițiată de ONU în anul 1999, această zi subliniază importanța punerii în practică de soluții eficiente pentru prevenirea, protecția și sprijinirea victimelor, violența împotriva femeilor fiind o problemă complexă, cu impact direct asupra drepturilor fundamentale ale omului și sănătății publice. Manifestată sub multiple forme- fizică, psihologică, sexuală sau economică – violența împotriva femeilor poate apărea în familie, în comunitate sau online, afectând sănătatea, siguranța și drepturile victimelor, fenomenul fiind adesea subraportat din cauza fricii și a stigmatizării. Potrivit unor statistici, prezentate de către Institutul Național de Sănătate Publică, la nivel mondial, una din trei femei a fost victimă a violenței fizice și/sau sexuale, cel mai frecvent din partea unui partener, iar în anul 2023, peste 51.100 de femei și fete au fost ucise de parteneri sau membri ai familiei, în Uniunea Europeană, așa cum au arătat datele Eurostat din 2024, 31% dintre femeile cu vârsta între 18 și 74 de ani fiind expuse violenței fizice sau sexuale, iar 55% au experimentat hărțuire sexuală. În România, în primele șase luni ale anului 2025, au fost raportate peste 61.000 de cazuri de violență domestică, dintre care 41 femei și-au pierdut viața. În ceea ce privește județul Prahova, așa cum reiese din raportul asupra activității Inspectoratului de Poliție Județean Prahova pe primele nouă luni din acest an, au fost emise peste 200 de ordine de protecție în situații ce au necesitat protecția victimelor. ”În domeniul protecției victimelor violenței domestice, în primele nouă luni ale anului 2025, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au acționat constant pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen, precum și pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, fiind emise 250 de ordine de protecție provizorii, ceea ce reflectă consolidarea încrederii cetățenilor în instituția Poliției și în capacitatea acesteia de a asigura protecția efectivă a persoanelor aflate în pericol. Pentru nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinele de protecție au fost întocmite 101 dosare penale și au fost dispuse 25 de măsuri preventive (12 persoane reținute, 5 persoane arestate preventiv și 8 persoane sub control judiciar)”, se precizează în raportul menționat, în care s-a evidențiat faptul că pe linia prevenirii criminalității au fost organizate și desfășurate în perioada menționată sute de activități preventive și de informare a cetățenilor privind comportamentul şi măsurile de autoprotecţie ce trebuie adoptate de victimele violenţei familiale. Așa cum s-a mai precizat, utilizarea brățărilor electronice de monitorizare permite o creștere a gradului de asigurare a măsurilor de protecție a drepturilor persoanelor protejate, important de reținut fiind faptul că purtarea acestora nu reprezintă o măsură de constrângere, ci una de monitorizare/supraveghere, care permite urmărirea modului de respectare a măsurilor dispuse în cadrul unor proceduri judiciare. ”Utilizarea acestor sisteme nu echivalează cu protecția integrității fizice a persoanelor protejate, însă permite adoptarea unor măsuri pentru prevenirea și contracararea unui eventual contact fizic între victima violenței domestice și agresor”, au mai precizat reprezentanții IPJ Prahova. De adăugat faptul că IPJ Prahova a fost partener, recent, și la campania inițiată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova cu titlul ”Violența nu e iubire”, ce a avut ca obiectiv principal creșterea gradului de informare a populației cu privire la efectele acestui fenomen și promovarea unui comportament non-violent, în special în rândul copiilor, tinerilor și al familiilor. Iar ieri s-a alăturat demersurilor inițiate pentru marcarea Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor, în prezența elevilor și profesorilor de la Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” Ploiești fiind expuse 28 de lucrări ale acestora, selectate în cadrul Concursului de afișe ”Violența domestică rănește, dar noi o putem opri” inițiat de Inspectoratul General al Poliției Române. De adăugat faptul că, dacă are nevoie de ajutor și se află într-o situație de violență domestică, orice persoană poate apela la linia națională gratuită 0800 500 333, care este disponibilă non-stop, 7 zile pe săptămână.